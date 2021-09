Schimbări majore pentru emisiunea moderată de Mirela Vaida. Prezentatoarea tv are deja o primă candidată pentru postul de asistentă

In articol:

Emisiunea Mirelei Vaida va suferi modificări serioase în următorul sezon. Vedeta a anunțat că totul va fi diferit, de la decor, până la echipă, care urmează să se mărească cu încă un membru.

Astfel, s-a dat startul castingului pentru postul de asistentă tv, iar prima dintre candidate și-a făcut deja apariția.

Cine este prima fată care candidează pentru postul de asistentă în emisiunea Mirelei Vaida?

Prima candidată pentru postul de asistentă tv este Andreea Diaconu, o tânără de 23 de ani, de o frumusețe răpitoare. Blondina are un fizic de invidiat și se consideră perfectă pentru a face parte din echipa emisiunii.

Andreea Diaconu, prima candidată pentru postul de asistentă tv[Sursa foto: Instagram]

În prezent, tânăra lucrează în cadrul unei săli de jocuri de noroc, însă își dorește o schimbare majoră în viața ei, pe care speră să o facă prin intermediul televiziunii: "Am 1.83 fără nimic în picioare. Eram cel mai mare bebeluș. Am 23 de ani. În prezent, muncesc într-o sală de jocuri de noroc și am zis să-mi încerc norocul și cu televiziunea. Vreau să schimb ceva în viața mea și consider că acesta ar fi începutul.", a declarat Andreea Diaconu.

Mirela Vaida și Andreea Diaconu, prima candidată pentru postul de asistentă tv[Sursa foto: Captură video]

Ce schimbări anunță Mirela Vaida în noul sezon pe care îl va prezenta?

Celebra prezentatoare anunță multe surprize pentru noul sezon pe care îl va modera.

Mirela Vaida le-a transmis fanilor să se aștepte la un decor total schimbat și i-a anunțat și ora la care va fi difuzată emisiunea, îndemnându-i pe cei de acasă să nu plece din fața micilor ecrane: "O emisiune deloc ușoară, dar care vorbește despre ce se întâmplă în jurul nostru! Sezonul nou vine cu schimbări: începem la ora 16:30, în fiecare zi! Se anunță schimbări de decor și sunt extrem de curioasă cum va arăta noul platou! Am emoții la fiecare reîntâlnire cu echipa și cu telespectatorii! Așadar, un fel de început de 'an școlar', azi, de la 16:30, cu emoțiile și provocările necunoscutului, în fiecare zi! Ăsta-i 'directul'!", a transmis Mirela Vaida, pe contul ei de Instagram.