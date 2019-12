Recent, într-o discuție cu specialiștii din domeniu, Monica Anisie a afirmat că va realiza planuri-cadru noi începând de la clasa pregătitoare până la liceu.

”Avem nevoie de o schimbare curriculară. Primul pas este să construim aceste planuri-cadru de la clasa pregătitoare și până la finalizarea liceului, fără aceste întreruperi pe care le-am avut de-a lungul timpului, când am construit pe cicluri. Nu am construit, până în 2016, un profil al absolventului. Când a trebuit să construim planurile-cadru pentru gimnaziu, m-am trezit în 2016 ca trebuie neapărat să facem cât mai rapid aceste lucruri și am întrebat specialiștii ce trebuie să urmărim? Să urmărim profilul absolventului, adică ce ne dorim să avem la finalul gimnaziului. Apoi construim niște programe care să fie aplicabile și care să urmărească interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea, ceea ce nu există la momentul acesta”, a afirmat Monica Anisie.

Ministrul Educației vrea să schimbe și modul în care sunt concepute subiectele pentru examene, în special pentru Bacalaureat.

, a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie, referitor la examenul de Bacalaureat.

