"Scoate-mă de aici, o să fac orice pentru tine" O fetiță din Siria și-a protejat fratele timp de 36 de ore, până când salvatorii au reușit să-i scoată de sub dărâmături. Mariam și familia ei dormeau, când casa în care locuiau s-a prăbușit

Ies la iveală situații de-a dreptul cutremurătoare în Siria, după ce seismele au făcut prăpăd în urmă cu două zile. O fetiță a reușit să-și protejeze fratele mai mic cu propriul corp timp de 36 de ore, până când salvatorii au reușit să îi găsească sub dărâmături. Iată ce reacție a avut micuța Mariam, atunci când autoritățile au ajuns la familia ei.

O fetiță din Siria a devenit eroina fratelui ei, după ce l-a ținut în brațe pe cel mic sub dărâmături, timp de 36 de ore. Mariam și familia ei dormeau, în momentul în care s-a produs cutremurul devastator, iar locuința lor din Besnaya-Bseineh s-a prăbușit. Prinsă sub straturile de moloz și tencuială, copila a implorat după ajutor. Într-un final, autoritățile au reușit să o găsească pe ea și pe cei apropiați.

Un clip video cu micuța a devenit viral pe internet. Înainte să fie scoasă de sub ruine, Mariam le-a spus salvatorilor că va face orice dacă o vor ajuta: "Scoate-mă de aici, o să fac orice pentru tine.", a fost reacția disperată a lui Mariam, la vederea autorităților, notează CNN.

Mariam, fetița care și-a protejat fratele timp de 36 de ore, până când salvatorii i-au găsit sub dărâmături [Sursa foto: Captură video]

Tatăl copilei a povestit că nu și-a pierdut nicio clipă speranța, cât timp s-a aflat sub dărâmături. Bărbatul și familia lui s-au rugat cu voce tare, pentru că cineva să îi poată auzi și să îi salveze: "Am simțit cum se cutremură pământul, apoi casa s-a prăvălit peste noi. Am stat două zile sub dărâmături. Ne-au auzit, oamenii ne-au auzit. Slavă Cerului că suntem în viață și le mulțumim celor care ne-au salvat.", a mărturisit Mustafa Zuhir Al-Sayed, tatăl lui Mariam.

