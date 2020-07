In articol:

O amantă din Republica Moldova, care se iubea de ceva timp cu un bărbat însurat, a ajuns să regrete postura în care a fost pusă și a recurs la un gest care a uimit pe toată lumea. Mai exact, moldoveanca a decis să îi scrie o scrisoare soției fostului ei amant, prin care să își exprime regretul.

Scrisoarea unei amante către soția înșelată! Ce a putut să scrie femeia? Finalul te va lăsa fără cuvinte

Dar, pe lângă asta, femeia a decis să îi povestească rivalei sale cum a început să iasă cu soțul ei. Scrisoarea cu pricina a fost distribuită în mediul online de peste 3.000 de oameni, după ce a fost urcată pe un blog.

„Pun pariu că probabil mă urăști. Sunt sigură că deja m-ai numit în ultimul hal sau vei face acest lucru foarte curând, dacă nu știi încă. Dar într-o zi vei afla. Dar sunt sigură că deja bănuiești. Poate am lăsat din greșeală ceva în casa lui sau în mașina lui, dar el a jurat că este vorba despre lucrurile surorii sale. Poate mi-ai simțit parfumul, deși își schimbă regulat hainele.

Simți, chiar dacă nu poți spune cu siguranță asta, dar vrei să negi adevărul. Am fost în locul tău și am urât-o pe cealaltă. Ceea ce nu am înțeles până nu am devenit eu însăși în locul ei, este că a fost vina lui, nu a ei sau a mea. Desigur, întotdeauna există mai mulți vinovați.

Am crezut în minciunile lui când ne-am întins în pat, când am vorbit despre viitor, deși știam că nu va fi. Mi-a promis că te va părăsi, dar știam că acestea sunt doar cuvinte, pentru că în fiecare seară se va întoarce la tine și își va mărturisi dragostea. Am crezut când mi-a mărturisit că mă iubește.

Și știu că ar fi trebuit să am mai multă stimă de sine pentru a putea pleca mai devreme, dar iubirea ne împinge spre lucruri stupide. Dragostea ne face să credem în minciuni. Dragostea ne permite să vedem exact ceea ce ne dorim și să ascundem de noi ceea ce nu acceptăm.

În profunzime știam că, dacă mă iubește la fel de mult cum spunea, va fi cu mine, dar nu era. El a țesut ca un expert o pânză de minciuni, astfel încât am căzut în ea.

Nu aveam voie să facem fotografii împreună. Nu aveam voie să ne plimbăm în anumite locuri. Nu puteam spune nimic altora. Am fost trecută în telefonul său cu un alt nume și îl puteam suna doar în timpul programului de lucru. A fost groaznic să-l urmăresc cum pleacă, în timp ce eu chiar îmi doream să rămână.

Dar cel mai mult vreau să îmi cer scuze. Nu numai pentru că am devenit parte a unui triunghi amoros, ci și pentru că nu te respectă și nu te iubește suficient. Îmi pare rău că ești cu cineva care nu este demn de tine. Pentru că, altfel, nu aș fi aici.

Adevărul este că, dacă nu cu mine, atunci te-ar înșela cu alta. Așa sunt ei – trădătorii. Îl iubesc foarte mult și am avut nevoie de multă putere să plec, pentru că voiam pe cineva care să mă dorească doar pe mine.

Nu mai voiam să fiu amanta lui. M-am săturat să fiu secretul lui. Dar, cel mai mult mi-am dat seama că nu vreau să iau parte la aceeași durere pe care am simțit-o eu când eram în locul tău.

Femeile se blestemă adesea între ele, în timp ce adevărul este că ambele sunt îndrăgostite de același bărbat. Îmi recunosc greșelile, dar nu am putut să le controlez.

Dacă rămâneți împreună, îți doresc tot ce este mai bun, dintr-o inimă pură. Îmi pare rău pentru durerea pe care ți-am provocat-o. Adevărul este întotdeauna dezvăluit și cu cât este mai mare minciuna, cu atât este mai dureros. Și în timp ce mă doare, știu că te va durea și el nici măcar nu merită.”, a scris amanta în scrisoare.