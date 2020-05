In articol:

Filmul "Scurtcircuit", productie inspirata din realitate, despre incendiul produs la Maternitatea Giulesti din Capitala, va fi difuzat maine seara, de la ora 22:30, la Kanal D.

Cum a fost posibil o asemenea tragedie vom afla urmarind, in detaliu, toate intamplarile, tot sirul erorilor si slabiciunilor ce au dus la dezastru, la moartea unor nevinovati.

Lungmetrajul, regizat si produs de Catalin Saizescu, are in distributie nume sonore ale filmului romanesc, precum Dorel Visan, Maia Morgenstern, Magda Catone, si prezinta drama omului simplu prins in mecanismul unui sistem social disfunctional, ce poate ucide.

Scurtcircuit, un film inspirat din evenimente reale, la Kanal D

Viata pare insorita pentru doi adolescentI indragostiti, dar problemele se vor tine lant pentru cei doi tineri si familiile lor. Melania (interpretata de Maruca Baiasu), o eleva de 15 ani, provenind dintr-o familie modesta, cu tatal somer, ramane insarcinata cu un coleg de clasa, Emi (Manuel Nicolae). Mamele minorilor ii despart pe cei doi si hotarasc sa dea spre adoptie copilul ce urmeaza sa vina pe lume. Procesul de adoptie se transforma intr-un adevarat “targ”. La o zi dupa ce Melania naste, salonul de terapie intensiva unde se afla micutul este mistuit de flacari. Evenimentele care au precedat si urmat tragediei formeaza tabloul complet al unui dezastru care a zguduit societatea romaneasca.

Nu pierdeti "Scurtcircuit", un film eveniment inspirat de fapte reale, despre intamplari dramatice, sambata, 9 mai, de la ora, 22:30, la Kanal D.