„Se anunță de bine” Ce își dorește Oana Zăvoranu să facă, după despărțirea de Alex Ashraf? Vedeta a dezvăluit că are planuri mari de viitor: „O surpriză”

In articol:

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf și-au spus „Adio”, după 7 ani de când au devenit soț și soție. La puțin timp după ce a făcut anunțul despărțirii, vedeta a dezvăluit că are planuri mari de viitor, iar despre unele dintre ele a și vorbit în mod public.

Ce planuri are Oana Zăvoranu?

Ce își dorește Oana Zăvoranu să facă, după ce va deveni o femeie liberă?

Deși, după ce a confirmat zvonurile despre divorț, Oana a vorbit despre motivele separării dintre ea și Alex Ashraf, recent, vedeta a declarat că nu mai are nimic de spus despre cel care încă îi este soț. Oana Zăvoranu privește acum cu optimism spre viitor și a dezvăluit că are planuri importante, atât pe plan personal, cât și în cariera ei. După ce va deveni o femeie liberă, vedeta are de gând să se tatueze, dar și să se întoarcă la actorie. „Querida” regretă că a renunțat la lumina reflectoarelor în urmă cu câțiva ani și se gândește la posibilitatea de a juca din nou într-un film.

Citește și: Narcisa Balaban, mesaj de susținere pentru Oana Zăvoranu după divorț. Ce i-a transmis fosta soție a lui Nicolae Guță

„Eu nu mai am nimic de zis despre această căsnicie pentru că mi-am văzut scopul atins. Acum am multe lucruri importante de realizat. Merg mai departe făcând lucruri care mă vor transforma iar în Oana Zăvoranu, cea de care uitasem. Și se anunță de bine la orizont. Vreau ca Alex să fie sănătos și fericit. Dacă poate. E încă soțul meu. Nu mă mai interesează nimic altceva, restul mă obosește. Mă voi ocupa doar de mine și de planurile mele. Am multe în cap. Doar tocmai ce mi-am amintit cine sunt… Și mai am o surpriză care la momentul oportun o să arunce în aer alte chestii. Eu renasc mereu din propria-mi cenușă. Pasărea Phoenix scrie pe mine. Îmi fac și tatuaj, pentru că asta sunt, mă reprezintă. Asta e, a trebuit să mă împrietenesc cu individe rele și bărbați dubioși. Sincer, aveam mințile cusute. Da, acum îmi doresc să revin, să joc într-un film, de ce nu. Dar nu se știe niciodată. Mi-au scris sute de oameni să fac asta”, a declarat Oana Zăvoranu pentru Cancan.ro.

Citeste si: De la ce a pornit incendiul la nunta din Irak, unde peste 100 de invitați au murit: A avut loc „din cauza unei neglijenţe grave”. Ce arată ancheta- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Cine este Bogdan Macra, supranumit ”capul mafiei gunoaielor”? Firma din Oradea pe care o conduce, cel mai mare jucător pe piața deșeurilor din vestul țării- stirilekanald.ro

Citește și: ”De când nu am mai avut bani a început să-și facă plecarea” Oana Zăvoranu, părăsită când a dat de greu? Vedeta recunoaște că se confruntă cu probleme financiare

Oana Zăvoranu are planuri mărețe de viitor, după despărțirea de Alex Ashraf [Sursa foto: Facebook]

Oana Zăvoranu a transmis un mesaj clar pe internet

În ultimele zile, divorțul dintre oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-a aflat pe buzele tuturor, iar oamenii care îi cunoșteau, chiar și prin intermediul rețelelor de socializare, erau curioși să afle adevăratele motive care au dus la despărțirea celor doi. Ei bine, Oana Zăvoranu a transmis, în urmă cu puțin timp, că nu are de gând să creeze un scandal și i-a îndemnat pe cei mult prea interesați de viața ei să își găsească alte preocupări.

Citeste si: Ce au mărturisit mirii din Irak, după ce ziua nunții lor s-a transformat într-un adevărat coșmar- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Accident rutier între un microbuz cu copii și un autoturism, pe DN 54. Trei copii au fost răniți. A fost activat Planul Roșu de Intervenție- stirilekanald.ro

Citeste si: Vlad Gherman și Oana Moșneagu se pregătesc de nuntă. Când au decis să facă marele eveniment- radioimpuls.ro

Citește și: Alex Ashraf, concediat de Oana Zăvoranu înainte de divorț. Cei doi nu mai sunt parteneri la clinica medicală a brunetei: ”Totul e făcut de mine”

„Nu mai căutați scandal la mine că nu veți mai găsi... mutați-vă atenția către alte zări. Nimeni și nimic nu îmi poate lua locul... în general, așa. Dumnezeu mă iubește mult”, a spus Oana Zăvoranu, pe Instagram.