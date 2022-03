Se anunță o criză alimentară fără precedent! Reacția lui Klaus Iohannis, de la Bruxelles

In articol:

Războiul de pe teritoriul Ucrainei pare să afecteze economia întregii lumi. Liderul SUA, Joe Biden și președintele Franței, Emmanuel Macron, avertizează că ne putem confrunta cu o criză alimentară la nivel mondial. Klaus Iohannis a oferit amănunte despre situația României în acest context, la scurt timp după reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a tras un semnal de alarmă în privința unei viitoare crize alimentare, generate de războiul ruso-ucrainean. Liderul de la Casa Albă a transmis că nu doar cele două state implicate direct în conflict se vor confrunta cu probleme economice, ci și SUA și țările europene: "În ce priveşte criza alimentară, am vorbit despre ea şi va fi reală. Preţul acestor sancţiuni nu va fi plătit doar de Rusia, ci de multe alte ţări, inclusiv europene şi de ţara noastră. Asta pentru că atât Rusia cât şi Ucraina au fost sursele de aprovizionare ale Europei în ce priveşte de exemplu grâul.

Dar am avut o discuţie lungă în G7, cu Statele Unite care este pe locul trei la producţia de grâu în lume, ca şi Canada, care este un producător major şi am vorbit despre cum putem creşte şi distribui mai rapid pentru a combate criza alimentară. Şi în plus am vorbit despre cum să convingem ţările europene și pe toţi ceilalţi să ridice restricţiile de export la alimente.", a declarat Joe Biden, potrivit antena3.ro.

Joe Biden [Sursa foto: Captură video]

Și președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit despre creșterea exagerată a prețurilor la energie și alimente, de când Rusia a invadat Ucraina. Liderul francez a subliniat că statele care vor resimți cel mai dur consecințele războiului vor fi cele din Orientul apropiat sau mijlociu, care își hrănesc populația cu produse importate de la ruși și ucraineni: "Ucraina, ca şi Rusia, sunt foarte mari producători, în special de cereale. Astăzi vedem impactul în Europa, există tensiune asupra preţurilor. Există de asemenea tensiuni pe mai multe filiere, care au făcut ca Franţa şi alte state europene să reacţioneze cu planuri de rezilienţă, spre exemplu pentru a-i ajuta pe crescătorii de animale care aduceau din Ucraina hrană pentru acestea.

Ne-am confruntat deja, cu toţii, cu o creştere a preţurilor, dar, mai ales, suntem pe cale să intrăm într-o criză alimentară fără precedent. Pentru că alte ţări din Orientul apropiat sau mijlociul, din Africa, depind, pentru a-şi hrăni populaţiile, de ceea ce se produce astăzi în Ucraina în Rusia. Războiul din Ucraina şi alegerile făcute de Rusia, gravisime şi iresponsabile, fac ca ţări precum Egiptul şi multe altele în Africa, în Orient, să aibă astăzi dificultăţi în a se aproviziona cu grâu şi, în general, cu cereale.

Emmanuel Macron [Sursa foto: Captură video]

O ţară ca Egiptul depinde în proporţie de 80% de importuri de cereale din zona Ucrainei şi Rusiei. Vor fi dificultăţi pentru aceste ţări dar, mai ales, războiul din Ucraina(...) va crea o situaţie mai dificilă în 12-18 luni. Această situaţie va crea o criză alimentară, situaţii umanitare foarte grave în mai multe ţări şi va avea în mod sigur consecinţe politice masive în mai multe dintre aceste state pe care le-am invocat. În faţa acestei situaţii nu putem rămâne neputincioşi, trebuie să reacţionăm.", a precizat Emmanuel Macron, potrivit news.ro.

Klaus Iohannis [Sursa foto: Captură video]

Ce consecințe ar avea o criză alimentară asupra României?

Klaus Iohannis crede că România nu va avea probleme semnificative în cazul unei crize alimentare. Șeful statului a declarat că țara noastră are o situație bună în ceea ce privește agricultura, însă a subliniat că pot apărea situații în care aprovizionarea să se facă în cantități mai mici: "Nu credem că va exista o problemă semnificativă în România, dar îmi plan mondial este clar că pot să apară situaţii în care aprovizionarea nu va fi la nivelul la care am fost obişnuiţi, dacă ne gândim doar că o bună parte din grâul care se consumă pe întreaga planetă se produce în Rusia şi Ucraina sau cel puţin până acum s-a produs în Rusia şi putem să ne dăm seama că deja de aici este posibil să apară o problemă în aprovizionare.

România are o situaţie bună în ce priveşte agricultura şi credem că nu vor fi probleme. Însă, da, este posibil ca sancţiunile pe care le-am hotărât şi de care intenţionăm să ne ţinem să producă mişcări şi la preţurile alimentelor.", a precizat președintele României la Bruxelles, după ce a participat la reuniunea Consiliului European.