Se anunță un nou divorț în showbiz? Indiciile că Anda Adam și Sorin Nicolescu s-au despărțit definitiv

Anda Adam și Sorin Nicolescu nu au mai fost surprinși împreună de luni bune. Despre cei doi s-a scris că s-ar fi despărțit și că vor ajunge la divorț, în urmă cu câteva luni, însă cântăreața a negat vehement aceste zvonuri. În ultima perioadă, golul dintre cei doi pare că s-a adâncit mai mult decât oricând. Atât Anda Adam, cât și Sorin Nicolescu au decis să își șteargă pozele în care apar împreună, de pe rețelele de socializare. Cei doi nici nu se mai urmăresc pe Instagram, smen că vor să nu mai facă parte din viața celuilalt. (Citeste si: Anda Adam, dezvăluiri emoționante despre divorțul părinților ei! "Eu nu simțeam că sunt despărțiți...")

Mai mult decât atât, de ziua fiicei lor, ambii părinți și-au sărbătorit fiica separat. Niciunul dintre ei nu a făcut declarații cu privire la un posibil divorț. În urmă cu câteva luni, surse din anturajul cuplului susțineau că s-au despărțit, însă locuiesc în continuare în aceeași casă de dragul fetiței lor.

Anda Adam și soțul ei, Sorin Nicolescu

Anda Adam nega zvonurile că divorțează de soțul ei, Sorin Nicolescu: „Nu am depus actele”

În urmă cu câteva luni, Anda Adam numea aberații zvonurile că ar urma să divorțeze de soțul ei. Celebra cântăreața a mărturisit că relația cu Sorin Nicolescu este una bună, iar atenția ei se concentrează pe familie și proiecte.

„Nu divorțăm. Sunt niște aberații. Nu am depus actele. Cei care au scris, să îmi spună și mie la ce notar am depus actele că eu am uitat. Am auzit că s-a scris și că am stabilit pensia alimentară, doamne ferește. Nu este nimic adevărat. Noi suntem bine. Eu acum sunt cu Evelyn, vobesc cu mama care este în America. Am multă treabă cu proiectele mele, am grijă și de fetița mea”, a declarat Anda Adam, în luna iulie a acestui an. (Citeste si: Oana Zăvoranu, critici dure aduse la adresa Andei Adam: ”Și lasă photoshopul, că nici nu te-am recunoscut”)