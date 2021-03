Se ascut cuțitele în PNL! Alin Nica, atac frontal la liderii liberalilor! ”O să-mi ia boii de la căruță cineva?”

In articol:

După ce a simțit că nu a fost suficient sprijinit la nivel central în privința situației carantinării Timișoarei, Alin Nica explică că nu se teme de reacția șefilor de partid pentru că a îndrăznit să se pună contra direcției impuse de la centru.

Citeste si: PNL se ceartă cu USR, Timișoara plătește! Circ total din cauza carantinării! S-a implicat Guvernul în cearta autorităților

”Eu nu am obiceiul de a-mi schimba declarațiile, le susțin în continuare, dar eu nu mă lupt cu guvernul României, ci apăr cetățenii județului Timiș. Nu am de gând să mă lupt cu nimeni atunci când lucrurile merg bine. Eu am luat poziția pe care am luat-o pentru a apăra drepturile cetățenilor care ne-au votat aici în județ. Și e mai bine să fie o opoziție pozitivă decât una negativă, agresivă. Nu îndemn la nesupunere civică, am îndemnat tot timpul populația să respecte legile și rigorile impuse de autorități. Dar nu pot să nu constat că anumite lucruri nu funcționează. Mă lupt pentru a schimba aceste lucruri, consideră că de aceea am fost ales în această funcție. De aceea, cei de la guvern, dacă au decis să treacă peste CJSU și să impună această prelungire de trei zile fără a avea la bază devizia CJSU, așa cum scrie în lege, evident că a trebuit să reacționez și să cer explicații domnului Arafat. (...)

Alin Nica era apropiat si de Ludovic Orban

Credeți că o să-mi ia boii de la căruță cineva de la București? Nu am primit niciun astfel de mesaj. Nu m-a sunat niciun lider din PNL de la nivel central. Eu nu am niciun război de purtat cu nimeni, eu am de apărat cetățenii acestui județ, și pentru asta declar ceea ce am declarat, și n-o să-mi ia nimeni dreptul de a mă exprima liber și de a spune ceea ce gândesc”, a spus Alin Nica citat de pressalert.ro.

Citeste si: Care sunt semnele că ai fost deja infectat cu noul coronavirus și nu ai știut acest lucru! Cum poți afla cu certitudine- bzi.ro

Timișoara, sfâșiată de liderii politici din cauza carantinării

Autoritățile publice din Timișoara sunt, de câteva săptămâni deja, pe picior de război, primarul Dominic Fritz, sprijinit de ministrul Vlad Voiculescu, și președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, certându-se ca la ușa cortului pe tema carantinării orașului.

”Prelungirea carantinei de către secretarul Raed Arafat este o bătaie de joc la adresa timișorenilor, o sfidare a unei structuri județene și o intervenție politică grosolană. Raed Arafat împreună cu ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu au pus presiune repetată pe cei care au dreptul să hotărască soarta municipiului Timișoara și a zonei periurbane. Le-am atras atenția de mai multe ori asupra inutilității carantinei. Carantina este de formă, rata de infectare crește, oamenii continuă să se îmbolnăvească, ATI este în aceeași situație. Este o ipocrizie afirmația că această carantină salvează vieți omenești. Nu o face, dar distruge multe altele. Dacă există o problemă medicală, haideți să reparăm medical, ne mobilizăm cu toții și unde nu mai poate Bucureștiul, putem noi, autorități locale, companii și cetățeni. E absurd să încerci să oprești un rău provocând un rău mai mare.

Citeste si: Interlopii din Timișoara, înscenări incredibile pentru a fraieri autoritățile

Am cerut explicații și am propus soluții. Răspunsul lor final a fost ignorarea deciziei democratice, prin vot, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și instaurarea unei carantine nedrepte, din pix, fără nicio susținere reală. Cer încetarea carantinei formale și aplicarea de urgență a măsurilor suplimentare de reducere a ratei de infectare. Raed Arafat, secretarul de stat care hotărăște pentru timișoreni împotriva voinței lor, este cel care a achiziționat si apoi a abandonat patru unități mobile ATI prin diferite curți din țară, una chiar în Timișoara, la Spitalul Municipal.

Alin Nica a protestat vehement impotriva carantinarii Timisoarei decisa de la Bucuresti

Citeste si: Florin Cîțu, declarații de ultimă oră despre situația pandemiei din România: „Sunt foarte supărat să văd că...”

În timp ce noi suplimentăm paturile ATI cu eforturi financiare uriașe, Raed Arafat nu găsește o soluție să încălzească unitățile mobile. Îmi este mie rușine și îmi cer scuze populației pentru modul abuziv și ineficient în care Raed Arafat și Vlad Voiculescu au ales nu doar să ignore suferința timișorenilor, ci să le-o sporească”, a spus, pe contul său de socializare, președintele CJ Timiș, liberalul Alin Nica., provocând un scandal fără precedent în ultima perioadă în lumea politică.