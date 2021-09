Se clatină mariajul Andreei Bănică? Artista a dezvăluit la ce concluzie a ajuns cu soțul ei, Lucian Mitrea: "Pot ajunge la divorț..."

In articol:

Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au o relație din adolescență și au crescut frumos împreună, iar acum și-au întemeiat familia mult visată, alături de fiul și fiica lor.

Cu toate acestea, postura de părinți i-a făcut pe artistă și pe partenerul ei să aibă parte de câteva provocări în cuplu, pentru că au ajuns să nu își mai acorde acea atenție și la un moment dat să intervină o oarecare distanțare între ei.

Citeste si: Gestul neașteptat făcut de Andreea Bănică față de soțul ei! „Ne certam non stop...”

Soțul Andreei Bănică, un tătic model

Andreea Bănică se poate considera o norocoasă, căci are un soț care o adoră și o ajută mereu în privința copiilor, implicându-se îndeaproape în educația lor. Frumoasa blondină a declarat că Lucian este un tătic model și îi place să petreacă foarte mult timp în compania celor doi copii, pe care îi răsfață și le face toate poftele.

Totuși, cântăreața spune că duce dorul vremurilor în care aveau o bonă în casă, căci se puteau bucura și de momente când puteau fi singuri: "Sofia are 10 ani și 4 luni, iar Noah face 5 ani în noiembrie. Am rămas acum 2 ani și jumătate fără bonă. Atunci totul era zen, era liniște când era bona, după ce a plecat, s-a închis la pâine, nu știam ce să mai fac. Am mai încercat trei bone, dar n-a fost să fie, iar Lucian a zis gata, să ne ocupăm noi. El este unul dintre cei mai implicați tați pe care i-am văzut vreodată. Uneori chiar îl cert că este prea implicat.

Citeste si: Loredana Groza divorțează? Ce spune Andrei Boncea despre pozele deocheate pe care le postează artista- bzi.ro

Andreea Bănică și soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Îl rog frumos să-l mai lase pe Noah și cu mine, pentru că uită că mai are mamă. Sofia a crescut, este independentă, merge cu metroul singură la școală, ea a luat decizia asta, și atunci Lucian e mereu cu Noah. E o bucurie și ador iubirea asta a lor și apropierea aceasta între copil și părinte, care este foarte importantă, însă uneori îi spun că mai avem nevoie să ieșim și noi amândoi la un restaurant, să bem o cafea…", a mărturisit Andreea Bănică, în cadrul unei emisiuni tv.

Andreea Bănică și soțul ei, alături de copii [Sursa foto: Instagram]

"Nu mă mai regăseam"

Andreea Bănică a recunoscut că a avut o perioadă când s-a confruntat cu o situație dificilă în relația cu soțul ei, deoarece nu mai aveau deloc timp să petreacă împreună.

Mai mult, vedeta a povestit că a avut și o discuție serioasă cu Lucian în privința acestui subiect, pentru că ajunsese să nu se mai regăsească și să îi simtă lipsa extrem de mult, chiar dacă locuiau în aceeași casă: "Părintele are și el nevoie timp singur cu celălalt părinte să poată să se încarce cu energie. Vreau să fiu și eu uneori cu bărbatul meu, cu soțul meu, liniștiți pe canapea noi doi și atât. Noi nu ne mai întâlneam, nu se mai putea.

Citeste si: Andreea Bănică, agresată de un bărbat înainte să urce pe scenă! Vedeta a povestit totul: „Mi-a dat cu piciorul”

Știi unde ne întâlneam? Pe scări, la un moment dat. Am avut o discuție serioasă și constructivă. Suntem de atâția ani împreună și simțeam că nu mă mai regăsesc când dormeam singură. Noi facem cu rândul, ori doarme el cu Noah, ori eu. Nu mă mai regăseam, dormeam cu două pături, era patul rece, nu mai simțeam căldura lui. Multe cupluri pot ajunge la divorț foarte rapid.", a mai adăugat Andreea Bănică, în aceeași emisiune.