Se clatină relația dintre Theo Rose și Alex Leonte? Artista a făcut anunțul: "Ne certăm în fiecare zi"

In articol:

Theo Rose și Alex Leonte formează un cuplu de mai mulți și au o poveste de dragoste impresionantă, însă artista recunoaște că nu este mereu totul numai lapte și miere. Recent, în cadrul unui interviu, solista a dezvăluit cum decurge relația dintre ea și nepotul lui 'Nea Mărin în ultima vreme, dar și cum reușesc să rezolve micile neînțelegeri,

cu care se confruntă aproape zilnic.

Citeste si: Theo Rose, dezvăluiri din viața amoroasă! Cine este bărbatul care i-a frânt inima?

"Pe partea de 'corason', Theo Rose trece prin multe stări"

Theo Rose a mărturisit că traversează o perioadă încărcată din cauza pandemiei, însă are tot sprijinul din partea iubitului ei, Alex. Artista a declarat că are o legătură foarte strânsă cu partenerul ei și că întotdeauna s-a putut baza pe ajutorul lui. Mai mult, se pare că lucrul pe care solista îl apreciază cel mai mult la bărbatul care îi stă alături este ambiția acestuia, fiindcă Alex reușește mereu să facă față unor situații limită și responsabilităților casei: "Pe partea de 'corason', Theo Rose trece prin multe stări. Acum nu vorbim doar de relația de cuplu, că Alex e aici cu mine, și suntem peste tot împreună, și la concerte și înseamnă mult pentru mine asta. Am parte de susținere.

Theo Rose și Alex Leonte [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: A început războiul pe averea de 1 milion de euro a lui Petrică Mâţu Stoian. Cine este, de fapt, moştenitorul de drept- bzi.ro

În primul rând e și tată și frate și de toate și mă bazez în mai toate lucrurile pe el. Are o soluție pentru orice, contează mult să ai lângă tine un om, mai ales că e și tânăr. Îmi place că nu se dă în lături, nu se dă bătut, și dacă îi dau o provocare mult prea mare pentru el, pentru că responsabilitățile au devenit din ce în ce mai mari, nu se dă în lături, mă ajută, face cumva și reușește să facă față!", a declarat Theo Rose, pentru Ciao.ro.

Theo Rose și Alex Leonte [Sursa foto: Instagram]

"Ne certăm în fiecare zi"

Cât despre motivele de la care pleacă micile neînțelegeri zilnice, Theo Rose recunoaște că de multe ori se întâmplă să aibă discuții minore cu Alex din cauza responsabilităților casnice, însă reușesc să ajungă repede la un numitor comun și să se împace: "Normal, bineînțeles, nu că din când în când, ne certăm în fiecare zi, doar că pe niște subiecte care nu au așa mare greutate, chestii, banalități, prin casă, ne lăsăm chestiile dubios, sau nu știu.

Citeste si: Bogdan de la Ploiești, declarații dure la adresa lui Theo Rose: "E mincinoasă"

Eu sunt mai rea de gură, recunosc, și se întâmplă de multe ori să îi mai zic o chestie care să îl deranjeze, doar pentru că m-am enervat. Mie în secunda următoare îmi trece, dar el pune la suflet. Îmi cer scuze, normal, îi spun că mi-a luat-o gura pe dinainte și nu am vrut să îi spun așa, îi trece și lui.", a mai adăugat artista, pentru sursa amintită.