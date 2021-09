Se clatină relația Iuliei Vântur cu Salman Khan? Vedeta a fost vehementă în privința celebrului actor de la Bollywood: "Nu-mi doresc să jucăm împreună"

In articol:

Iulia Vântur a părăsit România în urmă cu câțiva ani și s-a stabilit în India, acolo unde și-a creat o carieră impresionantă în muzică și actorie. Venită recent în țara natală, fosta prezentatoare tv a dezvăluit cum decurg lucrurile în viața profesională și ce proiecte o mai așteaptă în viitor.

Iulia Vântur, despre cum decurge cariera ei în prezent

Iulia Vântur se bucură de un succes răsunător, atât în România, țara unde s-a născut, cât și în India, unde s-a stabilit de o bună perioadă de timp.

Iulia Vântur [Sursa foto: Instagram]

Vedeta a povestit că, deși a fost asaltată cu propuneri ale producătorilor români în nenumărate rânduri, în niciuna dintre acestea nu s-a regăsit, așa că se va întoarce la Bollywood, pentru a finaliza proiectele la care a luat parte: "Am mai primit propuneri, doar că deocamdată nu s-a întâmplat să fie și propunerea aceea, care să fie ok pentru mine. Aștept o nouă provocare și sper că va veni în curând. Momentan mă axez pe cariera din India. Chiar dacă în ultima vreme am fost aici, în țară, în România, dar merg să continui filmările în India. Urmează să fie lansat un film la care am lucrat, dar care mai așteaptă până când cinematografele se vor deschide. Și am început o altă filmare, un alt proiect care îmi e foarte drag mie. Este vorba de un concept al meu, pe care urmează să-l terminăm." , a declarat Iulia Vântur, pentru Click.ro.

Salman Khan[Sursa foto: Instagram]

Iulia Vântur, vehementă în privința unei colaborări cu Salman Khan

Cu toate că Iulia Vântur și Salman Khan au fost de multe ori văzuți împreună și ar forma o relație de mai mult timp, se pare că în ultima vreme cei doi nu mai sunt atât de apropiați.

Vedeta a declarat că nu își dorește nicio colaborare cu actorul, chiar dacă a primit astfel de proiecte pe bandă rulantă: "Ba da, mi s-a oferit, dar ideea e că nu vreau... poate nu-mi doresc să jucăm împreună...Mai este și după cum îmi doresc eu.", a mai adăugat Iulia Vântur, pentru sursa amintită.