Se dă startul noilor programe Rabla Clasic 2021 şi Rabla Plus 2021. Care sunt condițiile pentru înscriere

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor lansează programele Rabla Clasic 2021 şi Rabla Plus 2021!

Începe programul Rabla 2021

Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a anunțat că programul Rabla 2021 începe în 26 aprilie, cu o primă de casare majorată la 7,500 de lei pentru Rabla Clasic și cu un buget dublu pentru programul de încurajare a achizițiilor de mașini eco.

Într-o declarație la Digi 24, ministrul Barna Tanczos afirma că ediţia din acest an a programului Rabla Clasic va avea un buget total de 440 de milioane de lei, cu 35 de milioane de lei mai mare decât în 2020, ceea ce va permite achiziţionarea a peste 55.000 de autovehicule noi, mai puţin poluante.

Pentru 2021, în cadrul acestui program, va fi majorată atât prima de casare, de la 6.500

de lei la 7.500 de lei, cât şi ecobonusul pentru tehnologia hybrid, de la 2.500 de lei la 3.000 de lei, precum şi ecobonusul GNC/GPL/emisii sub 96 de grame CO2/km, de la 1.000 de lei la 1.500 de lei.

Suma maximă ce va putea fi decontată din costurile unei maşini noi prin Rabla Clasic poate ajunge la aproximativ 2.250 de euro, în condiţiile în care ecobonusurile pot fi combinate între ele şi adăugate la prima de casare.

„Bugetul pe care îl prezentăm astăzi în Guvern are un buget dublu pentru maşinile electrice faţă de 2020. A fost o decizie prin care am venit în întâmpinarea tendinţelor internaţionale şi tendinţelor de pe piaţa românească.

Primele trei luni ne-au dat dreptate, se vede că a crescut aproape exponenţial numărul maşinilor electrice cumpărate în România în primele trei luni, iar acest buget, acest sprijin vine practic în favoarea celor care se gândesc dincolo de mobilitatea şi confortul personal şi la impactul pe care îl lasă fiecare dintre noi asupra mediului înconjurător şi la reducerea emisiilor de carbon.(...) Data lansării: 26 aprilie. Avem un termen legal de 5 zile care trebuie respectat după aprobarea bugetului AFM, iar pe 26 aprilie începe Rabla Plus", a afirmat Tanczos Barna.

Interdicție de vânzare pentru mașinile care beneficiază de bonusul Rabla Plus

O altă modificare față de anul trecut este interdicția de a vinde mașinile achiziționate prin programul Rabla Plus, care există deja la Rabla Clasic. Ministrul Mediului a explicat că decizia a fost luată după ce s-au constatat câteva „încercări de a exporta subvenția” oferită în România.

„ Programele pe care le lansăm după aprobarea bugetului, primele cu care începem, sunt Rabla Clasic, Rabla Plus şi Rabla Electrocasnice. La Rabla Clasic am majorat bugetul de la 6.500 la 7.500, tichetul standard de sprijin este de 7.500 de lei în 2021. Am majorat, de asemenea, eco-bonusurile pentru hibrid şi pentru maşinile care au emisii scăzute de dioxid de carbon- sub 96 de grame pe kilometru.

Am dublat bugetul pentru maşinile electrice, am păstrat aceleaşi condiţii, 45.000 de lei sprijin pentru maşinile full-electrice, 20.000 de lei pentru hibrid şi am introdus şi la Rabla Clasic interdicţia de a vinde maşina care a a beneficiat de acest sprijin. Am constatat că au fost câteva încercări de a exporta practic subvenţia din România, de a duce în alte ţări maşinile care au beneficiat de Rabla Clasic şi am introdus această limitare, această interdicţie care era deja existentă la Rabla Plus.(...) Interdicţia de a vinde maşina este pentru un an de zile", a menţionat Tanczos Barna, citat de Agerpres.

Anul acesta va exista o nouă ediţie a programului Rabla Plus, cu cel mai mare buget de la lansare, respectiv 400 de milioane de lei, dublu faţă de anul anterior. În acest context, în 2021 se păstrează neschimbată cea mai mare primă din Europa pentru maşinile electrice, respectiv 10.000 de euro pentru „full electric” şi circa 4.500 de euro pentru maşini hibride plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autovehiculului nou.

Pe baza bugetului alocat în acest an, prin Rabla Plus vor putea fi achiziţionate până la 6.600 de maşini electrice 100% şi aproximativ 5.000 de maşini hibride plug-in, potrivit datelor ministerului.

Condiții de înscriere în programul Rabla 2021

Ministrul Mediului a explicat Tanczos Barna la Digi24 că se păstrează aceleași condiţii de înscriere ca în anul precedent. „Condiţiile de înscriere şi modul de solicitare au rămas la fel, se desfăşoară online. Mai mult, am început dezvoltarea unui sistem informatic prin care persoanele juridice să fie scutite de depunerea fizică a documentaţiilor, astfel încât depunerea facturilor şi toate procedurile să fie derulate online”, a spus Tanczos Barna.

Ministrul Mediului a apreciat că la începutul lunii mai va debuta şi programul Rabla Electrocasnice. „La începutul lunii mai o să fim gata cu toate procedurile şi la Rabla Electrocasnice, acolo probabil că vom alege o variantă prin care să stimulăm mai mult electrocasnicele energofage, dar săptămâna viitoare venim cu datele exacte la care se lansează şi programul de electrocasnice. Suntem pregătiţi ca la câteva zile după aprobarea bugetului să lansăm şi electrocasnicele”, a mai spus ministrul Mediului.

SURSE: Agerpres, Digi24.ro