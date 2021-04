Se împlinesc 106 ani de la nașterea lui Gică Petrescu. De ce a renunțat artistul la muzică

In articol:

Celebrul Gică Petrescu s-a născut la data de 2 aprilie 1915, la Bucureşti.

106 ani de la nașterea marelui artist Gică Petrescu

Tatăl său era contabil la Poştă, cu studii superioare la Geneva, iar mama sa era casnică, crescută la Paris. Fiul lor avea să devină cel mai iubit si cel mai popular cântăreţ al românilor, supranumit de generaţii la rând „nemuritorul Gică”.

În copilărie, tatăl său îi face cadou un gramofon, la care Gică Petrescu asculta muzică uşoară de când se trezea și până noaptea târziu. Crescut într-un mediu intelectual, artistul a studiat de mic, sub îndrumarea mamei şi apoi cu profesori specializaţi.

Citeste si: Florin Dumitrescu, pregătit să devină tată pentru a treia oară! Bucătarul a povestit că ar mai vrea un copil: „Aș mai face un copil”

Gică a ajuns cântăreţ datorită tatălui său, care l-a încurajat să renunţe la Facultatea de Drept şi să se dedice muzicii.

Deşi n-avea note rele, părintele său şi-a dat seama că n-avea nicio noimă ca fiul său să-şi tocească coatele pe băncile şcolii., i-a zis Dumitru Petrescu.Deşi lipsit de experienţă, Gică era pregătit pentru orice situaţie, chiar şi pentru cea în care n-ar fi avut cine să îl acompanieze.declara artistul la „Profesioniştii“.

Gică Petrescu carieră

La 18 ani, Gică Petrescu cânta de ceva vreme într-o formatie studențească. A fost remarcat de compozitorul Ion Vasilescu, care l-a dus la postul national de radio, unde maestrul și-a facut debutul oficial în industria muzicală.

„M-a luat la radio (atunci radioul era pe Ştirbei Vodă, nu pe Berthelot) să găsească dacă am «viza», adică dacă vocea mea este bună de înregistrat. Şi a găsit. «Puştiule, ţine-te de muzică», mi-a zis, şi m-am ţinut de ea. Am făcut şi eu Conservatorul «Elvira Popescu», vreme de patru ani. Am studiat vioara şi chitara. Cântam la Athénee Palace între 5 şi 7, la matineu”, își amintea Gică Petrescu.

Citeste si: Nelu Ploieșteanu a mai avut o singură dorință înainte de a fi intubat! Iată ce a rugat-o pe fiica lui să facă pentru el: „Spunea că e tare supărat că...”

În tinerețe a cântat la baluri și a susținut concerte de estrada, iar în perioada 1937-1939, a cântat alături de orchestrele Radu Ghinda și Dinu Șerbănescu, la Cazinoul din Sinaia.

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Într-o carieră de peste 70 de ani, Gică Petrescu a lansat peste o mie de cântece de petrecere și romanțe. El a fost comparat de multe ori cu Maurice Chevalier sau Frank Sinatra și este unul dintre puținii cântăreți care au înregistrat pe toate suporturile: disc de ebonită (78 rpm), de vinil, casetă audio și CD.

Gică Petrescu, regretatul cântăreț

În perioada se de glorie, Gică Petrescu a avut angajamente la teatrele „Alhambra”, „Gioconda” și „Boemă” (din 1940), la grădina Savoy, sub conducerea lui Ion Vasilescu, și la "Teatrul C. Tănase" (din 1944). După Revoluție, el a lansat o serie de CD-uri: „Cu paharelu' după mine”, „Eternul Gică” și „Greatest Hits”, considerate lecții de onestitate profesională.

Radiodifuziunea Română i-a decernat în anul 2001 premiul „Interpretul care a dus muzică românească în mileniul III”. La „MTV Romanian Music Awards 2004”, Gică Petrescu a primit premiul pentru întreagă carieră, „Life Time Award”.

Gică Petrescu, distrus de moartea soției sale, Cezarina Moldoveanu

Muzica n-a fost unica dragoste a lui Gică Petrescu, pentru că în 1955 interpretul se înfăţişa la oficiul stării civile la braţ cu o brunetă. Era Cezarina Moldoveanu, absolventă de Conservator şi Medicină. Din clipa în care tânăra a hotărât să-i fie alături la bine şi la greu, Gică a fost cel mai fericit.

„El nu mergea nicăieri fără ea. Erau nedespărţiţi şi – dacă mă întrebaţi – părerea mea e că ea îi era superioară lui Gică. Dar s-au iubit foarte mult. S-au întâlnit la Teatrul de Revistă, unde era Cezarina în tinereţe... o femeie frumoasă! De-altfel, nu aveai ce să cauţi la Revistă dacă nu arătai ca o Miss“, spunea Viorel Cosma.

Cezarina Moldoveanu, soția regretatului Gică Petrescu

În 1989, în noaptea dintre 30 august spre 1 septembrie, în urma unui stop cardiac, moare soţia artistului, Cezarina Moldoveanu, și o dată cu ea moare și o parte din Gică Petrescu. O perioadă nu mai urcă pe scenă şi nu mai are apariții pe micul ecran.

În 1993-1995, apare cartea biografică „Viaţa şi cântecele lui Gică Petrescu”, scrisă de compozitorul şi muzicologul George Sbârcea, având ca bază de documentare caietele şi albumele, afişele şi fotografiile strânse de tatăl artistului. La 84 de ani, semnează un contract de înregistrare a 3 CD-uri cu cele mai dragi melodii cântate în toată cariera sa.

Citeste si: Mihai Mitoșeru a uitat-o pe Noemi?! Prezentatorul TV s-a fotografiat în compania unei domnișoare care seamănă izbitor cu fosta soție

În 2003, pe 5 mai primeşte la Palatul Cotroceni „Steaua României în grad de cavaler”, însă în perioada apare tot mai rar în public. Bolnav, Gică Petrescu se autoizolează într-o singurătate în care admite doar 4-5 prieteni foarte apropiaţi.

Într-o zi de duminică, pe data de 18 iunie 2006, ora 18.00, în cadrul galei „Premiile muzicale Radio România Actualități” a fost programat și un premiu special („Cântecul e viața mea”), dedicat lui Gică Petrescu. Cântărețul a murit chiar în dimineața aceleiași zile. Corpul său a fost depus, pentru trei ore, în foaierul Sălii de Concerte a Radiodifuziunii Române, unde sute de oameni au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu. Ulterior a fost dus la capela din Cimitirul Bellu, unde a și fost înmormântat cu onoruri militare.

Florin Chilian: „Gică Petrescu a murit în mizerie”

Florin Chilian, din funcția de preşedinte al Asociaţiei Române pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX), susţinea că marele artist Gică Petrescu a murit având multe datorii, din cauza CREDIDAM (Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi), care i-ar fi încasat toate sumele cuvenite din drepturile de autor.

Citeste si: Ea este noua senzație românească la Hollywood! Lavinia Postolache, fosta Miss Universe România, rol principal într-un film american!

Potrivit spuselor lui Florin Chilian, maestrul Gică Petrescu nu este singurul artist care a avut de suferit din cauza CREDIDAM. „ Acest organism, CREDIDAM, se face responsabil de moartea în mizerie a multor artişti de valoare, cel mai bun exemplu fiind Gică Petrescu. Pentru el, CREDIDAM a încasat foarte mulţi bani, însă cei de acolo nu şi-au găsit trei minute să-l sune pentru a-l anunţa să vină să-i ridice”, a declarat Florin Chilian pentru ziarul Ring.