Se împlinesc 15 ani de la moartea lui Gică Petrescu. Vezi care sunt cele mai ascultate melodii ale artistului

Gică Petrescu [Sursa foto: MediaFax Foto] 07:00, iun 18, 2021 Autor: Elena Popescu

In articol:

Se împlinesc 15 ani de la moartea lui Gică Petrescu. Marele artist de muzică ușoară și populară a murit la data de 18 iunie 2006.

Se împlinesc 15 ani de la moartea lui Gică Petrescu

Gică Petrescu a fost un cântăreț și compozitor român de muzică ușoară și populară. De-a lungul a șapte decenii de activitate și-a construit un repertoriu remarcabil prin bogăție și diversitate. Artistul a decedat la data de 18 iunie 2006 la vârsta de 91 de ani.

Citeste si: Celebrul Gheorghe Staicu a murit la 86 de ani. Antrenorul i-a învățat fotbal pe Gheorghe Popescu și Dan Petrescu

Vezi mai jos care sunt cele mai ascultate piese ale marelui artist, printre care: Căsuţa noastră, Zaraza, Du-mă acasă, măi tramvai sau Primul nostru tango.

Gică Petrescu s-a născut la data de 2 aprilie 1915, la Bucureşti. Tatăl său era contabil la Poştă, cu studii superioare la Geneva, iar mama sa era casnică, crescută la Paris. Fiul lor avea să devină cel mai iubit si cel mai popular cântăreţ al românilor, supranumit de generaţii la rând „nemuritorul Gică”.

Gică a ajuns cântăreţ datorită tatălui său, care l-a încurajat să renunţe la Facultatea de Drept şi să se dedice muzicii. Deşi n-avea note rele, părintele său şi-a dat seama că n-avea nicio noimă ca fiul său să-şi tocească coatele pe băncile şcolii. „Decât să ajungi un avocăţel mediocru, mai bine apucă-te serios de muzică. Un strop de talent,n-o sa-l înveţi la seminar, în nicio facultate. Cultivă-l şi foloseşte-te de el!”, i-a zis Dumitru Petrescu.

Citeste si: Stela Popescu nu a fost singura artista care a murit singura in casa! Care sunt vedetele care au plecat in aceleasi conditii in lumea celor drepti

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Gică Petrescu[Sursa foto: MediaFax Foto]

Deşi lipsit de experienţă, Gică era pregătit pentru orice situaţie, chiar şi pentru cea în care n-ar fi avut cine să îl acompanieze. „Când eram copil, tata mi-a luat un profesor de vioară. Am studiat puţin, pe urmă am luat mandolina, şi pe urmă chitara. Şi am studiat chitara, care mi-a folosit toată viaţa, pentru că eram chemat să cânt în multe locuri unde n-avea cine să mă acompanieze. Sau chiar dacă era un pianist, nu ştia repertoriul. Şi atunci luam chitara, mă acompaniam şi aveam mare succes“, declara artistul la „Profesioniştii“.

Mama sa l-a învățat de mic limba franceză și l-a inițiat în lumea muzicii, mai întâi interpretând la pianul din casă „piese scurte, melodioase și apoi, în primii ani de școală, dându-i lecții de pian. În casă exista un gramofon la care tatăl asculta uneori muzică ușoară. La vârsta de 15 ani, în 1930, Gică Petrescu își pierde mama în urma unei boli la stomac.

Gică Petrescu[Sursa foto: MediaFax Foto]

Gică Petrescu a debutat la 15 ani

Gică Petrescu a cântat pentru prima dată cu vocea şi chitara la o serbare organizată la liceul unde studia, Gheorghe Șincai. Atunci este descoperit de compozitorul Ion Vasilescu, care l-a dus la Radio.

După absolvirea liceului, Gică Petrescu face doi ani la Drept, dar părăsește studiile juridice în favoarea muzicii.

În 1933, Gică Petrescu este angajat oficial ca solist vocal, la localul de lux occidental Galeries Lafayette cântând cu Orchestra James Kok.

Horia Brenciu, dezvaluiri emotionante: "Moar­tea mamei a declansat resorturi mari de responsabilitati. De mancare se ocupa tata, dar de spalat ma ocu­pam eu! Aveam doar 11 ani!"

În 1936 tatăl său, Dumitru Petrescu, este imobilizat la pat de paralizie. Gică rămâne unica sursă financiară. Are 21 de ani. Apt de serviciu militar, este recrutat la Regimentul I- Vânători de gardă.

În 1937 numele Gică Petrescu se impune tot mai mult. Afișele elegantului Cazinou de la Sinaia îl anunță cu litere uriașe, ca solist în celebra Orchestră de jazz a lui Dinu Șerbănescu. Supus unui examen sever, este admis sub pseudonimul George Petrimi.

În 1934 în România ia ființă Casa de discuri și fabrica Electrecord. Din 1938, Gică Petrescu va colabora decenii la rând, înregistrând cântece de muzică ușoară, romanțe, cântece populare și cântece de petrecere, potrivit wikipedia.org.

Gică Petrescu a fost căsătorit cu scriitoarea Cezarina Moldoveanu, timp de 34 de ani. După moartea soției sale, în august 1989, Gică Petrescu a refuzat să mai cânte.

Gică Petrescu a murit în dimineața lui 18 iunie 2006. Corpul său neînsuflețit a fost depus pe catafalcul aflat, pentru trei ore, în foaierul Sălii de Concerte a Radiodifuziunii Române, unde sute de oameni au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu, iar ulterior a fost dus la capela din Cimitirul Bellu, unde a și fost înmormântat.