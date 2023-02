Se înfiripă un nou cuplu în "Casa Iubirii"? Nona și Patrick, sărut pasional în camera roșie: "Doamne, ce emoții am!"

In articol:

Răsturnare de situație în "Casa Iubirii"! După ce în ediția trecută Nona își exprimase dorința de a merge la o întâlnire cu Ionuț, pentru a-l cunoaște mai bine, joi s-a răzgândit. Bruneta l-a chemat în camera roșie pe Patrick, cu care a avut o chimie încă de la început.

Fără să mai stea pe gânduri, concurentul a profitat de ocazie și i-a furat un sărut.

Nona și Patrick s-au sărutat în camera roșie

Nona și Patrick nu pot sta departe unul de celălalt. Chiar dacă concurenta a încercat să-și îndrepte atenția către alți băieți în ultimele zile și a declarat că își dorește o întâlnire cu Ionuț pentru a-l cunoaște mai bine, se pare că gândul i-a rămas la prima alegere. Bruneta a decis să-l cheme în camera roșie pe Patrick, iar totul a luat o întorsătură neașteptată între ei: "Îl vreau pe Patrick aici! Pentru că nu vreau să mă dau la o parte de la decizia pe care am luat-o de la bun început! Și chiar îmi doresc să-l văd aici și să mă facă să înțeleg ceva important pentru mine! Doamne, ce emoții am!", a spus Nona.

Alegerea Nonei l-a luat prin surprindere pe Patrick, dar totodată l-a și încântat. Fără să stea pe gânduri, tânărul a sărutat-o pe brunetă, iar mai apoi au încercat să rezolve neînțelegerile apărute între ei. Acesta a ținut să o asigure pe concurentă că are intenții serioase și că de acum înainte se va îndrepta doar către ea, în vederea formării unui cuplu:

"Patrick: Am șters cu buretele tot! Am venit foarte supărat azi dimineață! Dacă nu mi-ai fi spus ce mi-ai spus!

Nona: Eu am început să plâng! M-am simțit tare prost! Chiar nu am vrut să te fac să te simți prost! Sincer, îmi părea așa că joci! Mi se părea că te joci! Și te-ai făcut cum e canapeaua asta la față!

Patrick: Pe mine m-a deranjat că eu când am coborât de la camera roșie, știu că n-aveam voie să spun cu cine am fost, doar că am spus tuturor! Eram foarte dezamăgit așa de mine, ce impresie ți-am lăsat! Fix acum când simt să mă duc spre ea sută la sută ea și-a schimbat părerea? Și când s-a făcut conexiunea nu mă așteptăm deloc! N-am înțeles nimic! Îți mulțumesc că m-ai lămurit astăzi!

Nona: E posibil să-mi dea date-ul și nu știu dacă e posibil să-l refuz! Nu eram sigură de tine! Eu nu cred în vârstă!

Patrick: Gata? Te-ai liniștit? Eu doar atât îți spun: ai încredere! Acum vreau să știi că sunt sută la sută îndreptat spre tine și nu mai am nevoie să stau să vorbesc cu nimeni din casă!", a fost o parte din discuția celor doi, potrivit kanald.ro.