Se întâmplă la două luni de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian! Clinica unde artistul a urmat terapia hiperbară, trasă la răspundere: "Nu ați verificat analizele!". Dezvăluiri explozive

Petrică Mîțu Stoian a murit pe 6 noiembrie 2021 la Spitalul Județean Reșița. Artistul mersese la o clinică din județul Caraș-Severin pentru a urma terapie la camera hiperbară, un tratament post infecției cu Covid-19.

Apropiații lui Petrică Mîțu Stoian nu s-au obișnuit nici acum cu ideea că artistul nu mai este

Starea sa s-a înrăutățit și interpretul de muzică populară a fost dus de urgență la Spitalul JUdețean Reșița, apoi internat la Secția ATI, unde a decedat.

Petrică Mîțu Stoian și Constantin Enceanu [Sursa foto: Facebook]

Constantin Enceanu, cel mai bun prieten al lui Petrică Mîțu Stoian, nu își poate reveni nici acum după moartea artistului. În luna decembrie, când a avut loc un spectacol în care ar fi trebuit să cânte și marele artist, Constantin Enceanu abia a putut să cânte de plâns.

"Cred că a fost cel mai greu moment din viața noastră ca artiști. Nu credeam că o să trăim astfel de momente pe scenă. Din nefericire, iată că vorbim la trecut de Petrică, de bunul nostru prieten, al nostru, al tuturor, dar sunt convins că de acolo de Sus, din colțul sălii, ne urmărește și se bucură că îi pomenim numele de fiecare dată.

Petrică, Dumnezeu să te aibă în pază.”, a spus Constantin Enceanu, în lacrimi, pe scenă.

Niculina Stoican, artista care avea o relație specială cu Petrică Mîțu Stoian, a mărturisit că interpretul i-a apărut în vis.

"Relația mea cu Petre a fost de cu totul altă natură. O relație bazată în primul rând pe locul în care ne-am născut. Noi împreună eram o forță și cream atâtea invidii și atâtea răutăți, că au fost atâția colegi în jurul nostru care nu au făcut nimic altceva toată cariera lor decât să ne despartă, să ne dea la o parte, să nu mai fiu eu, să vină altcineva.

Este liberul arbitru, este legea supraviețuirii, ca-n junglă. Cine poate oase roade, cine nu nici carne moale. Eu nu aveam nevoie și nici el. Nu aveam nevoie unul de celălalt să ne susținem pe scenă. Noi eram o forță și separat. Noi am avut o înțelegere pe care eu am respectat-o cuvânt cu cuvânt. L-am și visat și mi-a spus: să nu uiți de înțelegere.", a mai povestit Niculina Stoican.

Clinica unde Petrică Mîțu Stoian a urmat terapia hiperbară, trasă la răspundere

A bucurat inimile românilor cu muzica sa zeci de ani, iar oamenii nu îl pot uita pe Petrică Mîțu Stoian. Cu ocazia sărbătorilor, clinica unde artistul mersese să urmeze un tratament post covid a postat un mesaj de sărbători, însă oamenii au reacționat dur. Mulți așteaptă răspunsuri încă despre ceea ce s-a întâmplat și spun că și-au pierdut încrederea în această clinică.

Comentariile oamenilor pe pagina clinicii unde Petrică Mîțu Stoian a urmat terapia hiperbară [Sursa foto: Facebook]

"Sunteți amintirea noastră cea mai tristă. Tratamentul vostru l-a luat dintre noi pe Maestrul sufletelor, Petrică Mîțu Stoian. Mie una nu-mi face plăcere să mai aud de voi.", a scris o doamnă pe pagina de socializare a clinicii.

Comentariile oamenilor pe pagina clinicii unde Petrică Mîțu Stoian a urmat terapia hiperbară [Sursa foto: Facebook]

"Ce mai încercați cu clinica când voi nu ați verificat analizele lui Petrica Mîțu care era cunoscut, nu un om de rând. Trebuie să nu gândești pentru a merge la clinica asta.", a mai scris un alt urmăritor.

