Se lasă cu nuntă în familia lui Pepe? Fiica mai mică a artistului se iubește cu un cunoscut luptător de K1! Dezvăluiri exclusive

Rebeka Pascu, sora lui Pepe 13:51, iun 13, 2021 Autor: Radu Constantin

In articol:

Sora vitregă a lui Pepe nu mai este un copil. Interpreta Rebeka, tânăra rezultată dintr-o relație extraconjugală pe care tatăl lui Pepe a avut-o în urmă cu două decenii, s-a îndrăgostit de un tânăr luptător de kickboxing. Rebeka și Costin sunt împreună de anul trecut și au planuri cât se poate de serioase împreună.

Cine este iubitul Rebekăi Pascu?

Costin Pașa este unul dintre luptătorii de perspectivă ai României. El este sportiv legitimat la clubul Dracones Fight din București și a luptat deja în câteva circuite importante, cum ar fi gala Colesseum, la categoria 61 de kilograme. Iubitul Rebekăi a practicat boxul încă din copilărie și a ajuns să lupte până în fazele finale la Campionatele Naționale de Amatori, înainte să treacă la sporturile de contact, unde se câștigă ceva mai bine decât în box.

Sora lui Pepe și iubitul ei

Cât despre Rebeka, ea este deja cunoscută în lumea muzicii ca o foarte talentată tânără interpretă. Ea a reușit să-și construiască o carieră fără ajutorul celebrului său frate, care până acum nu s-a oferit să-i acorde sprijin în vreun fel. Tatăl lui Pepe a recunoscut abia acum câțiva ani că mai are o fiică dintr-o altă relație, că a recunoscut-o și că toată familia știe despre existența ei.

În prezent, Rebeka și Ion Pascu au o relație foarte bună.

Costin este iubitul surorii lui Pepe

Pepe a aflat că mai are o soră imediat după ce a venit pe lume

„Eu știam de sora mea de când s-a născut. De fraţii mei am aflat cand m-am născut, ca să zic aşa, ei sunt mai mari decât mine. Mai am încă trei fraţi, sunt cel mai mic din familie. Am luat-o ca atare, care e problema? Sora mea e frumoasă, îi seamană lui tata. Îi doresc tot binele din lume”, a mărturisit, la un moment dat Pepe.

Rebeka, alături de tatăl ei și al lui Pepe

"Eu nu am nici 4 şi nici 5 copii, ci 7. Nu mi-am ascuns viaţa sau copii. I-am făcut pentru că mi i-am dorit şi îi iubesc pe toţi la fel de mult. Cu Tatiana mea am patru copii pe care îi cunoaşteţi mai bine. Mai am o fată de 42 de ani, Roberta Pascu şi un băiat de 40 de ani, Cotizo Pascu. Şi, în sfârşit, acest copil,Rebecca. Tatiana mea ştie tot şi nu m-am ascuns niciodată de ea. Mi-a plăcut viaţa şi dacă ar fi să mă reîntrupez, aş face acelaşi lucru. Tatiana e singura femeie care a găsit puterea să mă înţeleagă, să mă accepte şi să îmi dea puterea de a merge mai departe." , mărurisit Ion Pascu, tatăl lui Pepe, în 2013.