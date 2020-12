Se mărită fiica celui mai vocal politician român. Între miri ar fi o diferență de vârstă de 20 de ani

Fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor, decedat în urmă cu 5 ani, se mărită cu iubitul cu 20 de ani mai mare, potrivit cancan.ro.

In articol:

Lidia Vadim Tudor, fiica cea mare a fondatorului PRM, se va căsători cu un scriitor în vârstă de 50 de ani.

Diferență de 20 de ani între miri?!

Apropiații familiei au declarat pentru cancan.ro că fiica cea mare a lui Vadim și-a dorit ca evenimentul nunții sale să se desfășoare într-o totală discreție. Se pare că Lidia în vârstă de 30 ani se va căsători cu un bărbat de 50 de ani.

”Am fost crescute cu nişte valori şi principii”

Lidia Vadim Tudor a vorbit despre modul în care tatăl ei a crescut-o.

”Nu era un părinte care să ofere libertate totală. Miza foarte mult pe mama pentru educarea noastră. El nu se implica în alegerile noastre. Nu puteam să ne facem un tatuaj, am fost crescute cu nişte valori şi principii. Nu i-am prezentat niciodată pe nimeni, niciun iubit. Nu conştientizăm încă ce s-a întâmplat.

Tata era un creştin, le promova şi credea în ele cu adevărat. Nu ştiu să fi avut o ultimă dorinţă, pentru că el nu se gândea la moarte’’, a declarat, în urmă cu câțiva ani, fiica lui Vadim Tudor.

Lidia Vadim Tudor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Vadim Tudor visa lucruri din viitor

Vadim Tudor a murit pe 14 septembrie 2015, la 65 de ani. Din spusele fiicei sale, se pare că politicianul și-ar fi visat moartea.

“Tata avea nişte vise, să zicem, mai puternice, în care i se arătau întâmplări din viitor. De exemplu, moartea Patriarhului Teoctist. L-a visat în sicriu şi el participa la înmormântarea lui. A visat-o pe mama lui fără o măsea. De fiecare dată când îi apărea mama lui în vis, ştia că se va întâmpla ceva rău. Cred că şi la moartea fratelui lui, Pavel, a visat-o. Şi-a visat şi înmormântarea.

Eram în curtea Mănăstirii de la Curtea de Argeş, era multă lume, multă presă. Dintre ei, a apărut şi tata. Am ajuns la el şi l-am ţinut de mână. Apoi, am intrat într-un fel de castel şi am stat de vorbă. Mă întrebam ce căutam noi la Curtea de Argeş, după care a murit Regina Ana, după o lună. (…) După, eram la mormântul lui, împodobit. Şi pe mormânt erau panglici tricolore care formau numărul 18. N-am aflat nici până în ziua de astăzi ce au însemnat. Este singurul vis care nu s-a întâmplat încă”, a mai spus Lidia Vadim Tudor