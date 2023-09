In articol:

Salariații au număr anual de zile de concediu de odihnă pe care le pot cere angajatorului și care nu se pierd așa ușor.

Se pierd zilele de concediu neefectuate?

Vezi ce se întâmplă cu zilele de concediu neefectuate.

Codul muncii în vigoare vine cu o serie de prevederi clare pentru angajații care nu și-au efectuat zilele de concediu pe parcursul anului. Angajații trebuie să știe despre concediul de odihnă, conform legislației.

Conform actelor normative, dacă un angajat nu a efectuat integral sau parțial zilele de concediu din cursul anului curent, din diverse motive, așa cum prevede legislația, angajatorul e obligat să acorde angajatului concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor.

"Concediul de odihna se efectuează in fiecare an. In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat într-o perioada de 18 luni începând cu anul următor celui in care s-a născut dreptul la concediul de odihna anual. Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul încetării contractului individual de munca", prevede Art.146 din Codul muncii.

Se pierd zilele de concediu neefectuate? Vezi ce se întâmplă cu angajații care nu au apucat să își ia toate zilele de concediu din 2023 [Sursa foto: PixaBay]

Ce se întâmplă cu angajații care nu au apucat să își ia toate zilele de concediu?

Concediul de odihnă nu se pierde niciodată. Chiar și în situația în care trec cele 18 luni precizate de legiuitor, zilele neefectuate de concediu de odihnă nu se pierd, ele se vor efectua.

Dacă discutăm despre un contract de muncă pe cale să înceteze, zilele de concediu de odihnă neefectuate vor fi compensate în bani.

Angajatorul este obligat prin lege să efectueze o programare a concediilor de odihnă și să respecte această programare în proporție de 90%.

Zilele de concediu de odihnă nu se cedează, nu se consumă în timpul sărbătorilor legale sau în weekend și nu se acceptă renunțarea la aceste zile.

Ce mai spune legislația cu privire la concediul de odihnă?

Dreptul la concediu de odihna anual plătit este garantat tuturor salariaților.

Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.

Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucrătoare.

Sărbătorile legale in care nu se lucrează, precum si zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihna anual.

La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporara de munca, cele aferente concediului de maternitate, concediului paternal, concediului de risc maternal, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, concediului de îngrijitor si perioada absentei de la locul de munca in condițiile Art. 152 se considera perioade de activitate prestata.

Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiază de o indemnizație de concediu, care nu poate fi mai mica decât salariul de baza, indemnizațiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevăzute in contractul individual de munca. Indemnizația de concediu de odihna se plătește de către angajator cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea in concediu.

Cu alte cuvinte, un angajat care nu și-a efectuat zilele de concediu în anul curent, are posibilitatea să le folosească în primele 18 luni ale următorului an.

Surse- legislatiamuncii.manager.ro, manager.ro