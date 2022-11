Se poate, fetelor! România joacă azi cu Muntenegru. Cum se pot califica tricolorele

In articol:

România visează la calificarea în semifinalele Campionatului European de handbal, după victoria dramatică obţinută în primul meci din grupele principale, 28-27, cu Spania. Tricolorele înfruntă reprezentativa din Muntenegru, în această seară, de la ora 19:00.

România- Muntenegru, la Campionatul European de handbal

Naţionala României a reuşit până acum o figură foarte frumoasă la Campionatul European, păstrând în continuare şanse de calificare în semifinalele competiţiei. Mai mult decât atât, tricolorele depind doar de ele în drumul spre careul de aşi. Dacă înving Muntenegru şi Germania, fetele antrenate de Florentin Pera vor obţine calificarea în semifinale.

Nu va fi deloc uşor însă, cu o naţională a Muntenegrului antrenată de două foste mari jucătoare, Bojana Popovic și Maja Savic, ambele câştigătoare de Liga Campionilor. Muntenegrencele dispun de un lot foarte valoros şi experimentat, în care Radicevic, Raicevic şi Grbic sunt cele mai importante jucătoare. Spre deosebire de România, care va părăsi competiţia dacă nu câştigă acest meci, Muntenegru va păstra şanse de calificare în semifinale şi cu o remiză.

Clasament:

1. Franţa 6p.

2. Muntenegru 4p.

3. Spania 3p.

4. Olanda 3p.

5. Germania 2p.

6. România 2p.

În cazul în care în această seară România va învinge Muntenegru, tricolorele pot urca pe locul al doilea în grupă.

În celălalt meci al serii Franţa porneşte ca favorită certă împotriva Germaniei. Spania şi Olanda au disputat deja cât două meciuri în această grupă. În ultimul meci, România joacă împotriva Germaniei, miercuri, de la ora 16:30.

Selecţionerul este optimist înaintea duelului cu Muntenegru

Florentin Pera are foarte mare încredere că jucătoarele sale vor obţine încă o victorie mare, după cea din meciul cu Spania. "Am încredere în potențialul echipei și vom aborda acest joc la victorie, așa cum am făcut-o și în meciul cu Spania. Presiunea e mai mare pe Muntenegru. Ele au venit cu maximum de puncte din grupă, au beneficiat de terenul propriu. Acum jucăm în Macedonia, dar și la meciul cu Franța au avut foarte mulți suporteri, au jucat ca acasă. Și noi avem o presiune suplimentară, având în vedere că e o șansă mare pentru noi. Voi încerca să imprim fetelor mentalitatea de învingătoare, să creadă în ele, să joace cu aceeași dorință și cu gândul de a obține un rezultat pozitiv", a spus Pera pentru Digi Sport.

România şi Muntenegru s-au întâlnit ultima dată anul trecut, în calificările pentru Jocurile Olimpice. Tricolorele au câştigat meciul cu 28 la 25, dar au terminat grupa pe ultimul loc.

"Muntenegru este o echipă puternică, are tot lotul la dispoziție. Are o apărare agresivă. Va trebui să găsim cele mai bune soluții în atac, să nu le dăm posibilitatea să își facă jocul foarte agresiv și să găsim culoarele de pătrundere. Va trebui să alergăm mai mult. În apărare, va trebui să fim compacți", a mai spus Florentin Pera.