O femeie din Galaţi a fost găsită moartă în casă, cazul şocând opinia publică acum 17 ani. “O femeie in varsta de 71 de ani, din Galati, a fost descoperita moarta in casa, la mai mult de sase luni de la deces. Florica Ivan are doi copii, ambii la casele lor, care nu o prea mai vizitau.”, a relatat Adevărul pe 30 mai 2003.

“Vecinii erau cei care o mai ajutau pe batrana, insa ei au crezut ca femeia plecase la o sora, la Sibiu. Ea le spusese vecinilor, anul trecut, in noiembrie, ca este foarte singura si ca atunci cand va primi pensia va pleca din oras la o ruda”, s-a mai scris despre cutremurătorul caz. (vezi motivul pentru care Cristina Ţopescu nu s-a măritat niciodată)

O femeie din Galaţi a fost găsită moartă în casă. Din apartamentul ei ieşea un miros greu

“De cateva zile, din apartamentul batranei iesea un miros greu. Speriati, vecinii au luat legatura cu fiica femeii, dar acesta le-ar fi spus ca nu o intereseaza daca mama ei este moarta sau vie. Florica Ivan iesise la pensie de la combinatul Ispat Sidex si se pare ca a murit in urma cu peste sase luni, din cauza unui infarct.”, s-a mai notat.

Cristina Țopescu (59 de ani) a fost găsită fără suflare, duminică seară, în casa sa din Otopeni. O vecină a sunat la poliție pentru că nu o mai văzuse de trei săptămâni. Informația a fost confirmată de poliție și de către șeful Ambulanței din București. Potrivit poliției, în cursul serii de duminică, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violență. Urmează să se efectueze în cauză expertiza medico-legală.