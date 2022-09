"Se preface că e fericită, iar eu mă prefac că-i cred!" Mama Geta dă cărțile pe față! A spus-o fără ocolișuri, mai sinceră ca oricând

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că mama lui Culiță Sterp se bucură de o comunitate impresionantă în mediul online. Mama Geta a reușit să creeze o legătură strânsă cu cei de acasă prin intermediul rețelelor de socializare și nu se ferește să împărtășească de fiecare dată cu aceștia momente importante din viața ei.

De curând, femeia a publicat un mesaj tranșant în mediul online, care le-a dat de gândit fanilor. Iată despre ce este vorba!

Citeste si: ”Povestea noastră e de 8 ani”. Iancu Sterp, detalii neștiute despre relația cu Denisa. Cine este, de fapt, noua sa iubită

Mama Geta: "A ajuns să nu mă mai mire nimic!"

Mama Geta este cunoscută pentru sinceritatea de care dă dovadă, de fiecare dată. Nu puține au fost dățile în care mama lui Culiță Sterp a spus lucrurilor pe nume în public, în fața celor care o urmăresc. De curând, aceasta a distribuit un nou mesaj în mediul online, care i-a surprins pe fani: "Am văzut, am simțit și am trecut prin atâtea lucruri grele, încât am ajuns să nu mă mai mire nimic! Toată lumea se preface că e fericită, iar eu mă prefac că-i cred!", a fost mesajul postat de mama Geta, pe contul personal de Instagram.

Mama Geta [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Cine a fost Alexandru Arșinel! Ce s-a întâmplat cu marele actor- kfetele.ro

Citeste si: Biografia marelui actor Alexandru Arșinel. A fost actor de teatru și film și a avut numeroase premii, medalii, ordine- bzi.ro

Mama Geta, o femeie puternică și o mamă exemplară

Mama Geta a trecut, de-a lungul timpului, prin multe greutăți, dar nu s-a lăsat învinsă de cumpenele vieții. Chiar dacă a fost nevoită să crească singură patru copii, mama fraților Sterp a reușit să se descurce exemplar la acest capitol. Recunoaște, însă, că a trecut prin momente extrem de dificile în tinerețe, din cauza fostului soț: "Când eram însărcinată cu Getuța în două luni, pe tatăl ei l-a arestat la Poarta Albă, la Constanța. Am stat toată vara cu copiii mici, cu Ileana și cu Culiță...Culiță era mic, ce avea, trei ani jumătate, Ileana un an jumătate. Pe Getuța am născut-o în septembrie, chiar de Ziua Crucii e născută, e o zi binecuvântată. În ziua aia a plouat cu găleata. Toată vara am scris multe scrisori subsemnatului, mi-a scris și el mie, plângeam, vorbeam cu copiii, dar ce puteai să vorbești cu doi copii mici. Vorbeam cu ei că nu aveam cu cine. N-aveam poartă la casă, nu aveam geamurile puse, aveam o bucătărie gata și acolo dormeam cu ei.

Citeste si: Culiță Sterp a probat costumul de nuntă! Cum se pregătește artistul pentru marele eveniment

Mi-era foarte dor de el, plângeam, nu era zi să nu plâng, îi scriam scrisori, îmi scria și el mie înapoi...dar ce credeți că s-a întâmplat cu acele scrisori? Când s-a întors de acolo, mi-a dat foc și la scrisori, că poate acum citeam una dintre ele. Și ele au avut soarta costumului. Născui în septembrie și cred că la o lună jumătate de când am născut, am zis să mă duc la tatăl ei în vizită...atunci sper că îi era dor de mine, nu ca acum. Am luat fata în brațe, luai pe Culiță, luai pe Ileana și am luat autobuzul. De la Simeria am luat trenul direct Medgidia. Atunci te-a văzut prima dată, de unde să te vadă dacă el era arestat? Eram cu inima împăcată că l-am vizitat. Cam la o lună jumătate a fost eliberat și el. Să știți că din partea mea, eu i-am iertat orice, din partea lui..el n-a putut. După ce a venit domnul de acolo, l-am făcut și pe Iancu.", a povestit mama Geta în cadrul unui vlog, postat pe canalul de Youtube al fiicei sale.