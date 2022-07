”Se putea ajunge la o tragedie”. Ticy și familia sa, nevoiți să își părăsească locuința din cauza unei inundații. Ce decizie a luat manelistul, după incident

Ticy este un nume cunoscut în lumea manelelor, fiind unul dintre artiștii care se laudă cu numeroase colaborări, dar și cu piese ce au ajuns să fie ascultate și fredonate la scară largă.

Până acum, artistului nu i-a mers bine doar profesional, ci și personal, deși a recunoscut că nu toată viața lui a fost una roz.

Citeste si: Ticy, dezvăluiri cu ochii în lacrimi! A fost bătut de tată și dus la casa de copii: ”Mi-a dat un picior și m-a alungat”

Însă, perioadele grele au fost date uitării și părea că și pe strada artistului a ieșit acum soarele. Doar că o nenorocire s-a abătut recent asupra sa.

În cadrul unei emisiuni TV, manelistul a mărturisit că nu de mult a fost nevoit să își ia familia și să se mute din propria locuință. Astfel, o perioadă bună de vreme, familia acestuia a locuit pe la rude.

Citeste si: „Da, fraților, este cea mai tristă veste pe care trebuie să v-o dau.” Vlad Gherman a făcut un anunț printre lacrimi- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Și asta pentru că o inundație severă i-a distrus în totalitate casa.

Nu ploile au fost de vină, căci artistul locuiește la bloc, ci o problemă de canalizare.

Astfel, după ce canalizarea blocului s-a umplut, toată apa a refulat în locuința manelistului, provocându-i daune materiale considerabile.

Mobila, parchetul, gresia, covoarele și pereții, totul a fost distrus într-o clipă, fiind nevoie de o renovare completă a locuinței.

Așadar, pentru că nu avea unde să locuiască pe o perioadă lungă de timp, Ticy a renunțat la orice proces de judecată, care să-i aducă banii necesari pentru a-și acoperi daunele,

și și-a reparat casa din propriul buzunar.

În jur de 5.000 de euro, spune el, a trebuit să plătească pentru a putea locui, din nou, în apartamentul său. Însă, acum are lecția învățată și spune că și-a asigurat locuința, fiind mulțumit că nu s-a întâmplat o nenorocirea și mai mare. Mai ales că fiul său era acasă, în pat, în momentul inundației, atunci când au și sărit siguranțele de la energia electrică.

Citeste si: Manelistul Ticy a chemat Salvarea pentru fiul său! Ce s-a întâmplat cu băiețelul

"S-a inundat foarte tare. S-a umplut canalizarea si toată apa a refulat la mine. Mi-a distrus mobila, patul, usa, tot. Am refacut casa, total, nouă. Apa când a refulat a scos canalizarea de la toaletă. Toată apa, de la toți vecinii, a venit la mine în casă. Am schimbat tot, am pus niște chestii care nu mai permit să vină reflux. Totul am făcut pe banii mei, nu am avut timp să mă judec. Nu mai aveam ce să fac, trebuia să fac în timp util ca să avem unde să stăm. Se putea ajunge la o tragedie, fiul meu era acasă.(....) Eu nu am știut că trebuie să ai asigurare la casă, acum am, dar după ce s-au întâmplat aceste lucruri", a declarat Ticy la un post TV.