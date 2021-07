Se reiau discuțiile pentru includerea sitului Roşia Montană în Patrimoniul UNESCO, după ce dosarul a fost amânat duminică

In articol:

Discuţiile privind includerea sitului Roşia Montană în Patrimoniul Mondial, care ar fi trebuit să aibă loc duminică, 25 iulie, la Fuzhou, China, unde este reunit Comitetul UNESCO, au fost reprogramate pentru ziua de luni, 26 iulie.

Se reiau discuțiile pentru includerea sitului Roşia Montană în Patrimoniul UNESCO

Întâlnirea a fost întreruptă de Tian Xuejun, vice-ministru chinez al Educaţiei şi preşedinte al Comisiei Naţionale Chineze pentru UNESCO. Adrian Cioroianu, fostul ministru de Externe, susține că Roșia Montană are șanse mari să fie inclusă în Patrimoniul UNESCO.

Citeste si: Dosarul Roşia Montană, în dezbaterea UNESCO pe 25 iulie. Anunțul ministrului Bogdan Gheorghiu

„S-a produs o întârziere în discuție, fără nicio legătură cu noi. Mâine va fi al cincilea care se va discuta. Dacă mă întrebați părerea mea, sunt peste 90% șanse că Roșia Montană să fie inculsă în patrimoniul UNESCO. Asta ar însemă că viitorul va fi la dispoziția statului român(...). Decizia nu implică pierdere procesului cu Gabriel Resources. În prezent, compania nu poate cere în același timp și continuarea exploatării și despăgubiri. Au ales deja varianta despăgubirilor”, a afirmat Adrian Cioroianu, pentru Realitatea.ro.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Oficialii români, încrezători că Roșia Montană va fi inclusă în Patrimoniul UNESCO

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, anunţa săptămâna trecută că dosarul Roşia Montană poate fi aprobat în proporţie de 99%.

declara acesta.

De asemenea, vicepremierul Dan Barna a afirmat în cadrul unei emisiuni televizate că șansele ca Roşia Montană să devină monument protejat UNESCO, la finalul acestei very, sunt foarte mari.

a explicat Dan Barna.

Citeste si: Asa arata "Rosia Montana" de la englezi! Un fotograf a realizat imagini cutremuratoare in una dintre cele mai mari mine din lume! Cariera a fost inchisa in urma cu 12 ani

Întrebat dacă Florin Cîţu ar susţine mai degrabă exploatarea auriferă, vicepremierul a răspuns: „Nu e o chestie de ce am simţit sau nu am simţit, poziţia Guvernului este de a susţine iniţiativa depusă de altfel chiar de PNL, de Guvernul Orban acum un an, în care România intra într-o logică firească pentru că imaginaţi-vă cum am fi arătat dacă am retras dosarul şi de aceea a fost şi poziţionarea noastră, a USR-PLUS, a mea, în toată această perioadă spunând foarte clar, este o linie roşie, nu se pune problema de retragere pentru că am fi arătat ca o găină fără cap dacă iniţial am depus cererea de listare, după care am retras-o, iar a fost depusă de Guvernul Orban, acum dacă iar am fi retras-o chiar păream un Guvern total năuc. Rămânem consecvenţi pe poziţia Guvernului, e susţinută şi de actualul Guvern, zic că nu mai e niciun risc”, a mai spus Dan Barba, notează News.ro.

Duminică, 25 iulie, situri culturale din China, India, Iran şi Spania au fost fost incluse în Lista Patrimoniului Mondial: oraşul Quanzhou, China, Templul Ramappa, India, Calea ferată trans-iraniană, promenada Paseo del Prado and Buen Retiro, Spania. Candidaturile dosarelor la UNESCO vor fi discutate până în 28 iulie.

SURSE: News.ro, Realitatea.ro