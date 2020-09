In articol:

Silviu Lung Jr., portarul în vârstă de 31 de ani, și-a anunțat retragerea din lotul național de fotbal al României, după 11 ani plini de bucurii și emoții.

Silviu Lungu a ales să se despartă de frumoasa națională printr-un mesaj emoționant, postat pe site-ul ofiial al Federației aromâne de Fotbal, FRF.

Silviu Lung Jr.: „A fost mai bine de un deceniu...”

Silviu Lungu Jr. a publicat un mesaj emoționant, prin care le-a mulțumit tuturor oaenilor care i-au fost alături, începând cu staff-ul, colegii, suporterii și nu numai.

„Dragi suporteri, coechipieri și membri ai staff-ului echipei naționale,



Am petrecut 11 ani minunați la echipa națională, am avut colegi de excepție și selecționeri care m-au prețuit, bucurându-mă de afecțiunea suporterilor noștri minunați. Am răspuns cu drag fiecărei convocări și am venit cu bucurie la lot. România a avut mereu portari de valoare, tradiție care cu siguranță va continua și în anii ce urmează.



A fost mai bine de un deceniu în care m-am bucurat de atmosfera frumoasă din sânul echipei naționale și vă mulțumesc tuturor pentru lucrurile pe care le-am învățat și pentru prietenia cu care m-ați înconjurat mereu.



Cuvintele sunt prea puține să îmi exprim recunoștința pentru fiecare dintre voi, suporteri, colegi de echipă, membrii ai staff-urilor tehnice și administrative. Am câștigat prieteni adevărați la echipa națională și în Federația Română de Fotbal, cu care mă mândresc.



Voi rămâne totdeauna cu inima aproape de cea mai frumoasă echipă din lume: ROMÂNIA!

- Silviu Lung jr.”, a fost mesajul fotbalistului, citat de GSP.

Sursa: GSP