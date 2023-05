„Se schimbă tot” Ileana Sterp a ajuns la capătul puterilor, după ce a născut pentru a doua oară. Sora lui Culiță traversează o perioadă dificilă

In articol:

Ileana Sterp a devenit mămică pentru a doua oară în urmă cu o lună. În viața ei a venit cel de-al doilea copil al familiei, un băiețel pe nume Damir.

Dacă imediat după ce a venit de la spital cu micuțul a avut parte de ajutor din partea membrilor familiei sale, acum este nevoită să stea de una singură cu Carla și Damir.

Viața de mamă cu doi copii noapte fi foarte frumoasă, însă nu este deloc ușoară, iar Ileana Sterp a aflat pe pielea sa acest lucru în momentul în care a născut pentru a doua oară. La miez de noapte, s-a confesat admiratorilor ei din mediul online, acolo unde le-a împărtășit că activitățile pe care odată le făcea foarte lejer, acum au devenit adevărate provocări.

Ileana Sterp nu mai are aproape deloc timp de ea

Ileana Steră trăiește una dintre cele mai frumoase și emoționante perioade din viața sa, dar și una dintre cele mai intense și aglomerate. Mai în glumă, mai în serios, tânăra mămică a mărturisit că nu mai are timp nici să facă duș și să se ocupe de ea așa cum și-ar fi dorit.

Nici atunci când cei mici dorm nu are liniște, pentru că se teme ca nu cumva bebelușul ei să se trezească plângând și să o trezească, în mod automat, și pe Carla.

„Îmi doresc tare mult un lucru... un lucru pe care am ajuns să-l fac cam rar de când sunt mamă, înainte îl făceam zilnic și e tare bine. Acum amân cu zilele și zic „lasă că reușesc mâine să fac”, iar mâine iar nu am timp... Îmi doresc din toată inima să fac un duș! Și nu e glumă. Acum am culcat copiii, dar mie că dacă mă bag la duș se trezește Damir și o trezește pe Carla dacă plânge... Măcar pe dinți să mă spăl repede și duș... poate mâine. Noapte Bună!

Pentru cele care nu s-au prins... era doar o formă mai exagerată de a spune că nici dușul nu mai e ce-a fost după ce devii mamă. Practic se schimbă tot și nu mai ești pe primul loc, ci copiii, dar stați liniștite, igiena este foarte importantă pentru mine. Nu fac azi duș, fac mâine două ca să recuperez. No, în loc să mă culc că-i prețios și un minut de somn, eu stau și fac glume pe seama mea. Sincer, chiar mă amuz.”, a scris Ilana Sterp pe Instagram.

Cum arată Ileana Sterp la o lună de la naștere?

La scurtă vreme de la naștere, Ileana Sterp a constatat că a primit foarte multe complimente din partea din partea admiratoarelor sale în legătură cu silueta sa de după naștere. Pentru că purta de fiecare dată haine largi, au crezut că tânăra mămică nu a rămas deloc cu burtică după ce a venit pe lume Damir. Lucrurile stau cu totul altfel, așa că sora lui Culiță, pentru a le arăta adevărul fanelor sale, s-a fotografiat cu buritica la vedere, menționând că are suficient timp la dispoziție să slăbească.

„ Cam așa arată burta mea la o lună de la naștere. Asta pentru că îmi scriu multe mămici că arăt foarte bine și n-am pic de burtă… eh, uite că nu e chiar așa. Dar nu mă stresez cu asta… am timp să slăbesc ”, a scris Ileana Sterp, pe Instagram.