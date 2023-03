”Se știe că sunt foarte figurantă” Alina Ceușan, reacție de necrezut în momentul cererii în căsătorie. De ce a refuzat inelul de logodnă?

In articol:

Alina Ceușan și Raul Tisa s-au căsătorit în anul 2019, iar de atunci pozează în cuplul perfect, făcându-i pe tinerii amorezi să își dorească să le calce pe urme.

Nu doar că o duc bine la capitolul finanțe și au un trai la care mulți pot doar visa, dar și în plan amoros, spune influencerița, totul merge strună între ei.

Citește și: Alina Ceușan a trecut printr-o intervenție estetică. Primele fotografii cu frumoasa blondă după operație

Alina Ceușan are pretenții când vine vorba de bijuterii

Însă, dacă acum se înțeleg de minune și totul este numai lapte și miere între ei, începutul lor nu a fost atât de roz.

Și nu pentru că ar fi avut parte de greutăți ori conflicte, ci pentru că cei doi nu s-au potrivit în alegeri. Nu orice alegeri, ci cele legate de bijuterii.

Citeste si: Cresc salariile în România! Ce categorie de angajați va primi bani în plus- kanald.ro

Citeste si: Imagini impresionante cu Bruce Willis, bolnav de demență. Amănuntul care a îngrijorat pe toată lumea| VIDEO- stirileprotv.ro

Mai exact, Alina Ceușan spune că ea și Raul au întâmpinat prima problemă când a primit inelul de logodnă, care nu a fost deloc pe placul ei.

A spus marele ”DA”, dar a avut și o condiție, căci are gusturi fine, subliniază ea, motiv pentru care soțul s-a supus dorințelor ei.

”Știa că nu-mi place albastru și a venit la mine cu un inel de safir, dar și eu am fost cu o pretenția de asta neînțeleasă. Evident că am zis da, dar nu îmi plăcea inelul. Se știe faptul că am pretenții și că Alina Ceușan este foarte figurantă, doar știți. Am vrut un inel normal de logodnă, ca toată lumea”, a spus Alina Ceușan, în podcast-ul lui Jorge.

Alina Ceușan, moment de necrezut în momentul cererii în căsătorie [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: Răzvan Miheț și Gina Matache i-au luat pe cei doi copii de la Oana Matache! Cum au fost surprinși micuții fără mama lor- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte simulare Matematică Evaluare Națională 2023. Ce ar putea pica la a doua probă a simulării? Examenul este susținut azi- stirilekanald.ro

Citeste si: Lino Golden, lovitură dură pentru Alex Velea! Cântărețul și-a acoperit tatuajul cu cel care l-a lansat în muzică- radioimpuls.ro

Citește și: Alina Ceușan și Christina Ich s-au sărutat în văzul tuturor! Cum au reacționat fanii: ”Nu ne așteptam la asta”

Vremea a trecut, la fel și ei peste momentul inelului, căci, între timp, Raul i-a oferit o altă bijuterie, extrem de scumpă, care este pe placul blondinei, iar relația lor a evoluat în cel mai frumos mod.

Astfel că gelozia nu și-a avut și nici nu își are rost între ei. Se respectă și au încredere unul în celălalt, știu ce presupune job-ul fiecăruia și niciodată nu s-au gândit la altceva decât la iubirea dintre ei, la ce au construit și la ce și-au propus să facă încă de la începutul cunoașterii lor.

”Nu am cum să fiu geloasă, având în vedere domeniul în care lucrez eu, domeniul în care lucrează el. Nu ai cum, ăsta cred că a fost un lucru normalizat încă de la începutul relației și am înțeles foarte bine amândoi că el e înconjurat de femei și că eu sunt plecată foarte mult. Deci, nu este loc de așa ceva, dacă am avut ceva vreodată de discutat, am discutat și atât, ține foarte mult de încrederea în tine. Și nici el nu este gelos. Noi ne-am hotărât în primele două săptămâni că vrem să ne și căsătorim”, a mai adăugat influencerița.