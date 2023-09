”Se ține bine bătrânica” Andreea Marin, schimbare radicală după ce a slăbit 13 kilograme. Vedeta vrea să revină la imaginea din adolescență: ”Să ajung ca în liceu”

In articol:

Andreea Marin este una dintre vedetele cu ștate vechi de la noi, având în spate o carieră de peste 20 de ani în lumina reflectoarelor.

Și-a făcut un nume și o imagine de-a lungul timpului, dar care s-a schimbat total până azi. Ceea ce face ca azi să vorbim despre o Andreea Marin care spune că a cunoscut secretul tinereții fără bătrânețe.

Citește și: Andreea Marin, totul despre relația dintre fiica sa, Violeta și Radu Ștefan Bănică! Cum se înțeleg, de fapt, cei doi frați: „Seamănă ca două picături de apă”

Andreea Marin, secretul tinereții fără bătrânețe

Se apropie de pragul vârstei de 50 de ani, dar declară că se simte și arată mai bine ca niciodată. Iar acest lucru este posibil datorită faptului că a pierdut în greutate 13 kilograme și nu are de gând să se oprească aici.

Fosta prezentatoare spune că face sport și are grijă la alimentația sa, lucruri care o fac să fie în echilibru și să-și dorească să se întoarcă în timp. Adică, vrea să ajungă la imaginea pe care o avea pe când era adolescentă, demonstrând astfel că orice este posibil cu voință și echilibru.

Citeste si: Când vor intra cei 250 de lei pe cardurile sociale de alimente. Guvernul a anunțat data oficială- kanald.ro

Citeste si: Profesorii din Buzău vindeau droguri printr-o metodă inspirată din filme. Cel din Bacău cultiva canabis în grădina bunicii- stirileprotv.ro

”Chiar simt că am întinerit, pentru că asta face pierderea în greutate. În această vară am pierdut 13 kg până în acest moment și îmi doresc să mai pierd câteva ca să ajung așa, ca în liceu. Așa că iată călătoria în timp în sens invers este posibilă. Într-adevăr, și tenul arată mult mai bine, cheful de viață, totul se schimbă atunci când ești din nou în echilibru. Mă bucur foarte mult. Am făcut asta cu ajutorul unei diete corecte și cu ajutorul unui specialist, așa că am mulțumit poate și constituției mele destul de bune. Am 49 de ani însă, se ține bine bătrânica. Si am grijă să fac mișcare. Nu există secrete cu adevărat. Există până la urmă voință și a fi alături, a accepta alături de tine oameni buni în viața ta, care te învață ceea ce poate că știai odată, dar ai uitat, lecția echilibrului”, a spus Andreea Marin , conform Kfetele.

Iar schimbarea care parcă îi ia mulți ani din buletin nu se datorează doar dietei, ci și look-ului pe care-l are de o lungă perioadă încoace.

Andreea Marin, schimbare radicală după ce a slăbit 13 kilograme [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Cât de strânsă este legătura dintre Andreea Marin și fiul cel mare al lui Ștefan Bănică? Vedeta și Radu Bănică au surprins pe toată lumea când s-au fotografiat împreună

Citeste si: „Astăzi s-a declanșat o avalanșă!” Oana Roman, prima reacție după ce Marius Elisei și-a refăcut viața sentimentală- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Zborurile care au salvat sute de copii cu afecțiuni grave. Adelina Toncean: ”Mi se pare atât de emoționant când văd zborurile noastre pe tabela aeroportului și avionul pregătit. Realizezi de cât este în stare omenirea”- stirilekanald.ro

Citeste si: Andreea Bălan, întâmplare care i-a dat fiori când a intrat în casa părinților lui Victor Cornea: "Vedeam ce urma să se întâmple, dar era doar o chestiune de timp"- radioimpuls.ro

După ce s-a făcut remarcată drept o brunetă focoasă, odată cu înaintarea în vârstă, Andreea Marin spune că a găsit și culoarea ideală pentru părul său care să o ajute să combată trecerea timpului.

Concret, vedeta spune că faptul că și-a schimbat radical look-ul, optând pentru părul scurt și deschis la culoare, o ajută să aibă un ten mai luminos, cu trăsături deloc evidențiate în mod dur.

”Culoarea părului meu, după zeci de ani de negru abanos s-a schimbat, întrucât, într-adevăr negrul înăsprește trăsăturile feței. Am încercat, am văzut că îmi place și am făcut nuanțe din ce în ce mai deschise și cred că acum am ajuns la acea balanță corectă între culoarea tenului meu și cea a părului. Într-adevăr, par că sunt câțiva ani dați înapoi și datorită acestui aspect care pare minor, dar care iată, contează”, a mai spus vedeta.