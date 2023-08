Se vede că îi merg bine filmele! Bromania și-a luat un bolid de mare lux. Cât costă o astfel de mașină | EXCLUSIV

In articol:

Bromania are toate motivele să fie fericit. Oficial conduce un bolid de mare lux, pentru care a scos o sumă frumoasă din buzunar.

Cât costă noul bolid de lux al lui Bromania?

Bromania și-a văzut visul cu ochii. Acesta și-a achiziționat un bolid de mare lux, cu un preț pe măsură. WOWbiz a căutat și a aflat că o astfel de bijuterie pe patru roți costă nu mai puțin de 120.000 de euro.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Zeci de turiști de pe litoral au aflat, în câteva zile, că au cancer de piele- stirileprotv.ro

Prin acest lucru nu putem deduce decât că îi merg bine filmele și însă nu le-a lansat pe toate. Matei Dima e de felicitat pentru munca depusă și ambiția de care a dat dovadă. Fiecare proiect al său a fost un succes. Acum are mașina mult visată, pentru care a scos mult din buzunar.

Bromania urmează să lanseze filmul "Miami Bici 2"

Bromania se pregătește să lanseze partea a doua a filmului „Miami Bici”. Într-un interviu exclusiv, acesta ne-a spus cât de costisitor a fost proiectul și cât de mult au muncit.

"A fost mult mai greu să filmăm al doilea film "Miami Bici". Vă dați seama, compară cu primul, cu alte filme pe care le-am scos între timp și da, știam că trebuie să facem ceva extra-special și asta s-a întâmplat, ne-am dus departe, ne-am dus mult, am făcut mult pentru filmul ăsta. Mă bucur că e un film atât de așteptat pentru că nu trebuie să dau din casă prea mult despre el. Pot doar să îl promovez cu trailere, dar știu că oamenii o să se bucure foarte mult. Multe surprize o să fie în film, doar la cinema. Filmările pentru "Miami Bici 2" au durat o lună, dar ne-am pregătit un an. Regizorul nostru a stat prin Los Angeles mult mai mult decât noi, a organizat totul, a pregătit totul, noi doar ne-am dus acolo timp de o lună și am jucat. Noi purtăm mai multe pălării, și rescriem scenariul, și facem rost de chestii, facem marketingul cât stăm acolo, că e foarte valoros să îl faci în timp real. A fost de vreo trei ori mai costisitor decât primul, dar n-ai altfel cum, că la primul am primit o groază de ajutor, era primul film, lumea ne-a ajutat, dar între timp noi am crescut foarte bine și nu mai poți să le ceri la oameni ajutorul că știu că se poate. Am vrut să arătăm mult mai multe chestii decât în primul. O să vedeți în film.", a declarat Bromania, pentru WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!