„Se vede” Maria Dragomiroiu, criticată de fani. Detaliul observat în imaginile postate de artistă, în timp ce se tundea

Maria Dragomiroiu este o artistă desăvârșită, care s-a remarcat de-a lungul timpului prin vocea sa inegalabilă, dar și datorită podoabei sale capilare foarte bogate. Artista de muzică populară are 67 de ani, însă se menține la fel de energică și se adaptează cu ușurință oricărui trend care apare.

Recent, Maria Dragomiroiu le-a făcut o surpriză fanilor ei din mediul online, acolo unde a postat un scurt filmuleț în care își tundea părul, astfel fanii au avut ocazia să-i observe artistei podoaba capilară în detaliu, însă unii dintre ei nu au fost deloc mulțumiți de cum arăta.

Maria Dragomiroiu, acuzată că are părul foarte deteriorat

Maria Dragomiroiu a declarat în nenumărate rânduri că își îngrijește părul lung de circa 1 metru de una singură. Cântăreața nu merge la coafor nici pentru îngrijire, dar nici pentru a se coafa, menționând că întreg ritualul are loc acasă. Unii dintre fani, însă, au ținut să-i atragă atenția artistei că părul ei nu arată tocmai bine și că, în situația ei, numai foarfeca ar putea rezolva problema.

Mai mulți fani au împărtășit cu Maria Dragomiroiu că, într-adevăr, artista se bucură de un păr foarte lung și bogat, însă care este, de altfel, și foarte deteriorat. Unii dintre aceștia au mărturisit că preferă mai degrabă un păr scurt care arată sănătos, decât unul lung și deteriorat, cu multe fire rebele.

Ce-i drept, lumina în care s-a filmat Maria Dragomiroiu poate favoriza ca aceste fire rebele să iasă în evidență mai mult decât este necesar, însă admiratorii artistei nu s-au sfiit să-i atragă atenția.

„V-as tunde gratis la orice ora. Parul lung are vârstă lui. Parul mai scurt întinerește. Ajunge cu lai, lai și învârteli sa se vadă lungimea parului. Eu iubesc parul lung, dar aici nu merge. D-na care tunde trebuia sa explice. Recomand, fără sa fiu răutăcioase, să vă tundeți. Va fi bine. Va admir ca artist.”, „Pt cine are păr lung natural fără sa fie vopsit, îl puteți dona si face fericita o persoana care are nevoie. In alt fel parul lung fără forma nu prea îmi place e gust personal.”, „Îmi pare foarte rău că părul este foarte distrus”, „Parul lung frumos dar se vede că trebuie multe tratamente este deteriorat mai bine până la umeri și frumos”, „Doamna coafeza ar trebui să vă reteze si vârfurile rebele, cele de-a lungul părului, care se vede ca sunt deteriorate si apoi să aplice un tratament... Părul lung e frumos doar dacă e sănătos. Numai bine!”, „Nu îmi place, se vede rupt și deteriorat. Tăiați din el mult că sa va ușurați și îi faceți bine și lui. Gata cu parul lung de acum.”, sunt câteva dintre comentariile venite din partea admiratorilor Mariei Dragomiroiu.

Maria Dragomiroiu este foarte atașată de părul său

Maria Dragomiroiu a declarat de nenumărate ori faptul că ține foarte mult la părul ei, motiv pentru care are anumite reguli stricte în legătură cu podoaba sa capilară. În cadrul unui interviu recent, artista a dezvăluit că niciodată, după ce se tunde, nu-și aruncă părul la gunoi sau în chiuvetă, ci îl taie mărunt cu foarfeca și îl aruncă în grădină în iarbă.

Cântăreața a mărturisit că face acest lucru doar din iubire pentru părul ei, și nicidecum din superstiție.

„Nu aplic nici un tratament pentru păr. Doar iubirea! Niciodată nu îmi arunc părul în chiuvetă sau în toaletă, cum fac alţii, din păcate.

Nu e vorba de superstiţie, e vorba de iubire! Cum să arunc în gunoi, la mizerie, părul care mi-a adus atâta popularitate, faimă, bucurie? Mă simt bine când este spălat, mă simt admirată!

Cum să arunc părul meu la gunoi? Îl strâng, îl fac păpuşele mici, îl duc acasă şi o dată la o lună, îl tai pe iarbă. Părul nu se degradează foarte repede, degeaba l-aş arunca pentru că îl ia vântul, îl tai mărunt, am această plăcere, să tai acele păpuşele din părul meu cu foarfeca mărunt şi îl arunc în grădină, prin iarbă, oriunde, să fie în aer liber”, a dezvăluit Maria Dragomiroiu într-un interviu, conform Click!.