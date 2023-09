„Se vor îndrăgosti de tine jumătate din fete. Eu ce mă fac?” Deea Maxer se teme pentru ceea ce va urma! I-a spus-o fiului ei fără ocolișuri

In articol:

Fiul cel mare al Deei și a lui Dinu Maxer, Andreas, nu mai este un copil acum, iar mama sa este din ce în ce mai mândră de cât de frumos crește băiatul ei. Tânărul are 12 ani și, în urma divorțului părinților săi, a rămas să locuiască alături de Dinu, însă se vede destul de des cu mama și cu sora sa, care locuiesc în aceeași scară.

Astăzi a fost o zi specială, petrecută ca între mamă și fiu, moment în care fosta soție a lui Dinu a împărtășit cu admiratorii săi din mediul online un scurt filmuleț în care le-a arătat acestora cât de chipeș poate fi fiul ei de la o vârstă atât de fragedă.

Asemănarea dintre Andreas și tatăl său este vizibilă cu ochiul liber, așa că Deea nu poate decât să-și laude fiul pentru cât de chipeș este. După ce au petrecut câteva minute pe terenul de sport, cei doi au plecat împreună, moment în care Deea i-a spus fiului ei că este atât de frumos încât îi este teamă de vremea în care jumătate dintre fetele din școală se vor îndrăgosti nebunește de el. Mândră de fiul ei, Deea și-a arătat încă o dată dragostea de mamă, menționând că nici când ea era copil nu își aduce aminte să fi văzut vreun băiat atât de frumos cum este fiul ei.

„Tu realizezi că mai sunt patru zile și începe școala? Dar tu te faci și mai frumos de atât? Ești foarte frumos. Tu îți dai seama când se vor îndrăgosti jumate din fetele din școală de tine, eu ce mă fac, că o să plângă fetele prin curtea școlii. Când eu eram de vârsta ta, nu era niciun băiat așa frumos ca tine în școală și atunci m-am gândit să-l fac eu.”, a spus Deea Maxer în mediul online, mândră de fiul său, Andreas.

Deea și Dinu locuiesc pe aceeași scară

Pentru binele copiilor lor, Deea și Dinu au decis să cumpere încă un apartament pe aceeași scară, pentru ca să fie cât mai aproape de copiii lor și, implicit, ca cei mici să se vadă ori de câte ori își doresc.

„Noi am făcut un lucru inteligent, după părerea mea. Am hotărât ca Deea să se mute pe aceeași scară a blocului. Copiii nu au simțit diferența, doar fetița, ei i-am spus că avem casa fetelor și casa băieților. Ne jucăm așa, cu aceste cuvinte pe care le acceptă. Toate jucăriile sunt la casa fetelor, mai sunt câteva și la tati. Mai am trambulina, topoganul, mingea, astfel că atunci când e cu tati face lucruri sportive. Andreas are camera lui, universul lui, pentru el este foarte frumos. Se duce la mami și mănâncă din când în când, nu întotdeauna, dar o face des. Evident, suntem fericiți pentru că au acceptat.

Andreas ne-a dat o lecție de viață. La un moment dat, spre finalul relației, când am spus că nu mai putem să continuăm, eram deja separați de două săptămâni, Deea era mutată și Andreas a venit la mine și mi-a spus: Tati, este mai bine așa, nu vă mai certați atât de mult!'. Are 12 ani, trebuie să recunosc că m-am regăsit în cuvintele lui atunci când au divorțat ai mei. A fost o chestie extraordinar de ciudată, exact în clasa a 5-a au divorțat și ai mei”, a spus Dinu Maxer, potrivit e g o.ro.

