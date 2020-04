In articol:

Sean Bean este unul dintre indragitii actori de la Hollywood si il interpreteaza magistral pe Jacobo Pazzi, in serialul “Familia Medici: Conducatorii Florentei”, difuzat joi si vineri, incepand cu ora 22.00, la Kanal D.

Citeste si: Serialul ”Medici: Conducătorii orașului Florența”, o impresionantă fresca a Italiei secolului al XV-lea, în curând, la Kanal D

Sean Bean este unul dintre indragitii actori de la Hollywood si il interpreteaza magistral pe Jacobo Pazzi, in serialul “Familia Medici: Conducatorii Florentei”, difuzat joi si vineri, incepand cu ora 22.00, la Kanal D

Intr-un interviu acordat publicatiei online hollywoodreporter.com, actorul a povestit ca, pentru acest rol, a avut nevoie de multe ore de antrenament in manuirea sabiei. Sean Bean recunoaste ca a fost o provocare uriasa pentru el sa intre in rolul unui personaj cu care nu are nimic in comun.

„Aproape ca regret ca Jacobo nu apreciaza frumosul, arta. Este un personaj mandru si arogant care crede ca a darui celor in nevoie este inutil. Este un tradator, caruia ii place sa provoace suferinta si membrilor propriei familii, fara sa mai vorbim de oamenii pe care ii conduce. A fost o provocare sa joc acest rol. Stiam cate ceva despre istoria Familia Medici, nu eram familiarizat cu Jacobo Pazzi si nici nu aveam detalii despre conflictele dintre cele doua familii", a subliniat Sean Bean.

Citeste si: Dupa lipsuri si suferinte, s-au mutat in casa noua! Editia de Paste „Asta-i Romania!”, pe primul loc in audiente, la nivelul intregii tari

Nu ratati un nou episod al serialului “Familia Medici: Conducatorii Florentei ”, in aceasta seara, de la 22:00, la Kanal D!