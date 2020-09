Seba a intrat luni în competiția Puterea dragostei[Sursa foto: Captură KANAL D]

Seba este concurentul care a intrat la Puterea dragostei în emisiunea de luni, 14 septembrie. El l-a înlocuit pe David, concurentul eliminat în gala de duminică. (VEZI si primele declaratii ale lui David, după eliminarea de la Puterea Dragostei)

Seba are 21 de ani locuiește la Iași, acolo unde este și student la universitate. Tânărul le-a impresionat încă de la prima sa apariție la Puterea Dragostei: e înalt și bine făcut, cu ochi superbi!

”Trebuia să plec în America vara asta, cu work in travel, am terminat anul doi la facultate, la Economie. Am simțit că o să fie ceva. După mine, orice lucru din viașă are un scop, nu e doar așa, să se întâmple”, le-a spus Seba fetelor de la puterea Dragostei, care l-au descusut imediat.

Seba, noul concurent de la Puterea Dragostei, le-a vrăjit pe fete[Sursa foto: Instagram]

Seba a spus că nu a iubit cu adevărat până acum, iar cea mai lungă relație a lui a fost de doar trei luni.

Seba, noul concurent de la Puterea dragostei, o place pe Aya

O place pe Aya, a și invitat-o la dans spre gelozia lui Akebono. Mai ales că a părut că nici frumoasei de doar 18 ani nu-i este indiferent tânărul abia intrat în competița Puterea Dragostei. (VEZI și Aya părea că formează un cuplu cu Akebono)

Sebastian Nechifor, pe numele lui complet, a ținut secretă intrarea sa în casa Puterea dragostei, chiar și prietenii apropiați aflând abia când au apărut primele imagini cu el în promo. ”O să vin în curând în Iași, ne întâlnim și vă spun totul”, a mărturisit tânărul care până acum a câștigat bani lucrând ca ospătar în Iași.