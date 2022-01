Sebastian Chitoșcă a uitat de fotbal și s-a apucat de frizerie. Fostul sportiv și-a găsit o nouă pasiune

In articol:

Sebastian Chitoșcă a uitat de marea lui iubire, fotbalul, și s-a apucat de frizerie. Fostul sportiv urmează deja cursuri profesionale de tuns, după cum se poate observa în imaginile postate de el, pe rețelele sociale. Fostul fotbalist de la FCSB a renunțat la Germania, acolo unde a locuit ani buni, și s-a mutat înapoi în România, la București.

Era de așteptat ca acesta să nu stea degeaba, ci să se axeze pe una din pasiunile lui. Cum în fotbal nu a mai revenit, Sebastian Chitoșcă i-a lăsat pe toți mască, odată cu imaginile postate pe internet, cu el urmând niște cursuri de tuns. Acesta nu a oferit mai multe detalii momentan, despre ce-și dorește să urmeze mai departe, însă zilele trecute cerea ajutor pe Instagram, spunând că are nevoie de modele la tuns. Cu siguranță, tânărul va face performanță și în acest domeniu.

Zanni are de gând să-și deschidă o frizerie

Cel mai bun prieten al lui Chitoșcă vrea să-și deschidă o frizerie.

Zanni a declarat, acum puțin timp, că el s-a ocupat cu tunsul mult timp, iar acum nu exclude varianta unei frizerii. Ei bine, cum amicul lui, Sebastian Chitoșcă, urmează cursuri de tuns este probabil ca cei doi să și colaboreze.

”De pe acum ma gandesc deja sa imi deschid si un business pe langa hobby-urile mele, pentru ca n-am nimic stabil in momentul de fata si "nu stii cand vine ziua in care ramai fara nimic", motiv pentru care trebuie sa-mi fac o baza financiara, un venit pasiv.

Acum 5 ani cand m-am apucat de frizerie le-am zis prietenilor mei ca va veni ziua cand imi voi lua casa mea si la un moment dat, imi voi deschide si frizeria mea. Deci, urmatoarea etapa a vietii mele va fi asta! Nu stiu prea multe despre fondurile europene, dar o sa ma interesez si voi incerca sa le obtin. Sper sa vina repede momentul in care sa va deschid usa in frizeria mea, intermediu prin care ne-am putea vedea, am putea sta de vorba si am putea bea o cafea impreuna. Am multe planuri, inca nu stiu de unde sa incep, inca astept, inca n-am prea multa experienta in domeniile astea business, dar promit ca invat. Asta sunt eu de acum, asta vreau sa fac si acum v-am spus tot. Va pup, va iubesc si va multumesc pentru toata atentia voastra. Love youuuuu”, spunea Zanni.

