Sebastian Chitoșcă a vorbit cu soția lui la Survivor România, deși e contrar regulamentului. „Nu am mai rezistat!” Ce pedeapsă primește Faimosul

După ce Zanni a furat două pachete de biscuiți, pe care le-a împărțit cu colegii săi, și Culiță Sterp și-a pus viața în pericol, după ce s-a îndepărtat prea tare de tabăra sălbaticilor, încă un Faimos se abate de la regulamentul Survivor România.

Sebastian Chitoșcă a încălcat regulamentul Survivor România

Sebastian Chitoșcă este al treilea membru din echipa Faimoșilor care încalcă regulamentul Survivor România. Deși Zanni nu a primit o pedeapsă, fiind iertat pentru că a recunoscut greșeala, Culiță Sterp și fostul fotbalist de la Steaua București așteaptă decizia producătorilor.

Daniel Pavel a anunțat că Sebastian Chitoșcă a luat legătura cu soția lui, desi acest lucru este interzis în competiția din Dominicană. „ Sebastian, tu, în timp ce erați la recompensă, ai fost prins încercând să iei legătura cu cineva drag de acasă”, a spus prezentatorul emisiunii.

Sebastian Chitoșcă: „N-am mai rezistat. Nu-mi pare rău!”

Faimosul a recunoscut că i-a scris soției sale câteva mesaje, după ce a făcut rost de un telefon. Deși își cere scuze pentru gestul său, Sebastian Chitoșcă mărturisește că nu regretă deloc că i-a transmis femeii din viața lui că o iubește.

„Am încercat să iau legatura cu soția mea. Nici nu are rost să scot în evidență că sunt patru luni. De când sunt cu soția mea de 8 ani de zile, mai mult de două săptămâni nu ne-a despărțit nimic. Sărăcie boagtie, certuri și probleme. M-am trezit în acea dimineață, nu mai aveam stare să fac nimic. Pur și simplu simțeam că vreau să plec înot acasă, dar nu aveam nicio șansă. Nu știu ce înțeleg oamenii de acasă din emisiunea asta, dar este închisoare.

Având în vedere că acasă am lăsat o situație destul de grea și cu fratele meu, mama, familia, nu am mai rezistat. Am încercat să fac rost de telefon din răsputeri și am ținut să scriu două fraze soției mele, să-i spun că o iubesc mult, că îmi este dor de ea. Nu-mi pare rău, pentru că am făcut tot ce am simțit pentru femeia cu care eu o să mor și atât. Îmi cer scuze oamenilor de acasă. Nu e demn ce am făcut. Îmi cer scuze față de ambele echipe. Nu sunt mândru de ce am făcut”, a spus Faimosul.

Sebastian Chitoșcă, la Survivor România

În edițiile următoare Survivor România, vom afla cum vor fi penalizați Culiță Sterp și Sebastian Chitoșcă din echipa Faimoșilor, pentru că au încălcat regulamentul competiției.