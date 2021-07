Sebastian Chitoșcă a vrut să părăsească Survivor România într-un moment de slăbiciune. Cine l-a împiedicat: „Nu mi-a fost ușor”

Sebastian Chitoșcă [Sursa foto: Captură KANAL D] 11:20, iul 5, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Sebastian Chitoșcă a rezistat eroic timp de șase luni în competiția din Republica Domincană. El a reușit să trăiească jumătate de an în junglă și să trăiască la limita subzistenței.

Mâncarea lipsea cu desăvârșire, iar concurienții trebuiau să se descurce pe cont propriu și să-și procure hrană din ceea ce le oferea mama natură. Doar când mai câștigau câte o recomnsă, mai primeau mâncăruri cu care erau obișnuiți acasă. Dar foamea nu este singura care i-a dat mari bătăi de cap, ci și somnul, dar mai ales dorul de casă. a fost un moment în care a clacat și a spus că vrea acasă. Iată ce l-a făcut să rămână, totuși, la Survivor România și să ajungă atât de departe în competiție.

Sebastian Chitoșcă, despre greutățile din Dominicană. Cel mai mare regret al fostului Faimos

Fostul concurent de la Survivor România a dezvăluit că nu i-a fost deloc ușor la început, căci foamea și lispa somnului l-au afectat foarte tare. De asemenea, certurile și războaiele din camp cu colegii de echipă îi consumau toată energia, însă se bucură că nu a suferit vreo accidentare precum Cătălin moroșanu sau Jador.

El spune că singurul regret pe acre îl are este că nu a ajuns până în finală.

„Nu mi-a fost usor, dar fiind acolo se creează un automatism din care nu mai constientizezi unde esti, ci ca trebuie sa te lupti cu obstacolele competitiei: foame, dorul de familie, sa te lupti cu colegii si Razboinicii, căci acolo nu te lupți doar cu rivalii, ci și cu colegii in camp, cred ca s-a vazut si acasă. A fost greu, dar ma bucur ca s-a terminat cu bine, ca am ajuns sanatos acasa, caci unii dintre concurenti au ajuns cu probleme de sănatate, Morosanu, Jador care resimt competitia in momentul de fata. Eu resimt doar regret pentru ca n-am ajuns in final, dar sunt ok ca sanatate.

Initial, cand am ajuns o luam ca pe o joacă. Dupa doua saptamani resimteam foamea enorm de tare. Ameteam cand ma ridicam, primele sase nopti era incredibil de greu sa dormi. Iti mai pica o tarantula pe fată, un sobolan, saparle, crabii care erau printre frunzele de la cocotieri. A fost greu. A fost si frig si aveam o patura” a declarat Sebastian Chitoșcă pentru Știrile Kanal D.

Sebastian Chitoșcă a vrut să părăsească Survivor România după 3 luni

De asemenea, au fost și momente în care a vrut să lase totul de izbeliște și să se întoarcă înapoi acasă, la familia lui. Asta se întâmpla după doar trei luni de competiție. Dorul de fratele său care se confrunta cu mari probleme de sănătate și dorul de soția lui l-au copleșit, iar înainte de un meci a cerut să plece, însă echipa l-a susținut, colegii săi l-au îmbărbătat și a înețeles că trebuie să mai stea o perioadă și să mai îndure, căci Faimoșii aveau mare nevoie de el pe traseu.

„Primul moment in care am renuntat sa zic a fost in martie, inainte de un joc, la o ceremonie, m-am cerut acasă. In noaptea de dinainte visasem foarte urat despre casă, lasasem un frate cu o problema foarte mare, o sotie singura si atunci am zis ca nu mai pot. Dar echipa, dupa acel joc, a fost alaturi de mine, mi-a dat putere si am simtit ca au nevoie de mine si am trecut peste acel moment”, a mai spus acesta pentru aceeași sursă.