Sebastian Chitoșcă de la Survivor România, detalii cutremurătoare despre accidentul fratelui său. „Avea capul de două ori mai mare!”

In articol:

Sebastian Chitoșcă din echipa Faimoșilor trăiește o dramă greu de imaginat. Fostul fotbalist de la Steaua București și-a sacrificat cariera, în urma unui accident suferit de fratele său.

Sebastian Chitoșcă, detalii cutremurătoare despre accidentul fratelui său

Faimosul își iubește familia mai presus de orice, iar în spatele zâmbetului pe care îl afișează la Survivor România se ascunde multă suferință. Sebastian Chitoșcă i-a mărturisit Anei Porgras prin ce a coșmar a trecut alături de fratele său.

Citeste si: Elena Marin de la Faimoși și logodnicul ei, actori pentru o zi! Imaginile de senzație cu favorita publicului de la Survivor România 2021

El i-a povestit că accidentul acestuia l-a șocat, dar a fost nevoit să fie puternic pentru mama lui, care este foarte bolnavă. Concurentul este îngrijorat de soarta familiei sale și abia așteaptă să-i vadă și să-i audă. „A stat în comă o lună de zile și a avut 1% șanse să trăiască și 99% dacă trăia, spuneau medicii că va rămâne legumă. A avut creierul inundat de sânge. A fost transportat la Piatra Neamț la spital, l-au stabilizat și l-au trimis la Iași pentru operație, unde a stat la aparate o lună.

L-a lăsat femeia, că nu mai putea să muncească, are și un copil de șase ani. Nu știu ce s-a întâmplat, dacă femeia a plecat, a luat copilul. Luna aia de zile pentru mine a fost coșmarul vieții mele. Făceam naveta de la Piatra Neamț la Iași, pentru că de la terapie intensivă nu dau informații telefonice. Așteptam vizita de la 12 jumate.

Citeste si: Aceasta a fost ultima mare dorință a Corneliei Catangă inainte să moară- bzi.ro

Citeste si: Ce meserie are Cosmin Stanciu de la Survivor România 2021. Imagini cu Faimosul din afara competiției FOTO

Sebastian Chitoșcă si Ana de la Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Cine este Romina Geczi de la Survivor România. Războinica este pregătită pentru provocarea vieții sale FOTO

Când am aflat vestea am făcut pe mine ambele treburi, m-am pierdut. A început să-mi miroasă gura instant, m-am înverzit la față. Am realizat cât de gravă e treaba, după operație l-am văzut intubat, avea capul de două ori cât al lui. Nu-mi venea să cred. Dacă fratele meu murea, murea și mama mea, că e foarte bolnavă. Numai eu știu cât de puternic eram, o mințeam pe mama în fiecare zi că e bine, dar starea lui era mai rea”, a povestit Faimosul.

Sebastian Chitoșcă a renunțat la fotbal pentru fratele său

Sebastian Chitoșcă, în vârstă de 28 de ani, este fost fotbalist și în prezent vlogger. În adolescență juca deja fotbal profesionist, iar la 18 ani îmbracă tricoul echipei naționale și prindea un transfer la Steaua.

Citeste si: Mellina de la Survivor România, femeie fatală pe Instagram. Cum arată Războinica machiată și coafată. Transformarea e ireală FOTO

Tânărul a debutat în liga profesionistă de fotbal, reușind să se întrețină singur și să își ajute familia. De altfel, el a renunțat la cariera sportivă când fratele lui a fost lovit și a intrat în comă. Din acest motiv. vlogegrul a fost nevoit să plece în Germania să fie alături de familie. Acolo s-a angajat într-o vopsitorie auto că să își întrețină fratele.