Sebastian Chitoșcă de la Survivor România, mesaj pentru fosta lui soție: „Să îmi dovedești că...”

Sebastian Chitoșcă trece print-ro perioadă dificilă, după despărțirea de soția lui, Alexandra. Cei doi au pus capăt relației după șapte ani de zile. Soția fostului concurent de la Survivor România 2021 și-a exprimat dorința de a pune capăt căsniciei, motiv pentru care s-a mutat din casa în care locuiau împreună în Germania.

Sebastian Chitoșcă a dezvăluit recent că nu mai ține nicio legătură cu soția lui, de care ar urma să divorțeze oficial. Chiar dacă i-a mai dat mesaje, Alexandra le-a citit și nu i-a oferit niciun răspuns. Fostul concurent de la Survivor România a înțeles mesajul și a renunțat din a o mai căuta. El și-a luat viața de la capăt și este pregătit pentru un nou capitol în România. Cu toate acestea, fanii au observat că el este trist și încă trece peste suferința provocată de despărțire. El a distribuit recent pe pagina sa de Instagram o fotografie cu un mesaj cu subînțeles pentru fosta lui soție.

„Să am încredere în tine e decizia mea. Să îmi dovedești dreptatea e șansa ta”, este mesajul transmis de Sebastian Chitoșcă, la secțiunea de stories de pe Instagram.

Sebastian Chitoșcă a primit ordin de protecție din partea soției

Sebastian Chitoșcă s-a întors în România, în contextul în care a primit un ordin de restricție care îi interzice să se apropie de Alexandra la nici 20 de metri pentru jumătate de an.

În cazul în care nu va respecta ordinul, Faimosul riscă să stea în spatele gratiilor pentru 6 luni sau va trebui să plătească o amendă în valoare de 250 de mii de euro.

„Ea a continuat demersurile pentru a se asigura ca nu o sa mai dea ochii cu mine niciodata. Ii este si rusine sa mai vorbeasca cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influente. Ea nici nu stie limba, a fost dusa acolo de oameni care stiu ce-au de facut. Am primit o foaie ieri, ca am fost inlaturat de la apartament si 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri sa fiu langa aceasta femeie, daca o sa ma apropii de ea am de facut inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro.

Nu i-am facut absolut nimic. Am vazut ca scrie in declaratie, sunt si cateva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatalui ei care a fost martor si a spus cand a venit politia ca sunt agresiv verbal. Acolo e simplu, nu se accepta. N-am nicio problema ca a facut chestia asta. Eu l-am sunat pe tatal ei si i-am spus ca femeia asta...” Citește continuarea AICI.