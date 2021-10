Sebastian Chitoșcă, declarații despre noua femeie din viața lui! „E dispusă să-ți ofere iubirea până când își dă ultima picătură”

In articol:

Sebastian Chitoșcă traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Fostul Faimos de la survivor România se confruntă cu probleme serioase în viața sa privată.

El și soția lui s-au separat într-un mod inimaginabil, iar acum fostul fotbalist de la FCSB s-a întors în România, în timp ce Alexandra se află în continuare în Germania.

Pe rețelele de socializare, fostul concurent de la Survivor România sezonul doi este extrem de activ și obișnuiește să facă transmisiuni în direct, în care vorbește cu toți fanii de pe Instagram și le răspunde tuturor curiozităților. Un internaut a vrut să știe cum este femeia perfectă în viziunea sa, iar Sebastian Chitoșcă a oferit toate detaliile. Iată cum trebuie să fie cea care ar putea să-i pună lacăt la inimă.

Sebastian Chitoșcă [Sursa foto: Instagram]

Sebastian Chitoșcă, despre cum trebuie să fie viitoarea parteneră de viață

Pe rețelele de socializare, Sebastian Chitoșcă este foarte activ și mereu pregătit să le răspundă fanilor săi la toate întrebările.

Acesta a oferit detalii picante despre cum trebuie să fie cea care urmează să-i devină iubită. Fostul Faimos spune că nu pune deloc accentul pe aspectil vizic, ci pentru el, femeia potrivită trebuie să-l accepte așa cum e el, să-l completeze și să-l iubească necondiționat cu toată ființa ei.

„Cum arată femeia perfectă în viziunea mea...Femeia care te ia și cu calități și cu defecte, femeia care te completează, aia e femeia perfectă, femeia care e dispusă să-ți ofere iubirea până când își dă ultima picătură, femeia perfectă pentru mine nu e femeia cea mai frumoasă sau perfectă pe corp...”, a declarat Sebastian Chitoșcă într-un live pe rețelele de socializare.

Sebastian Chitoșcă [Sursa foto: Instagram]

Fosta soție a lui Sebastian Chitoșcă a cerut ordin de protecție împotriva lui

Timp de 7 ani au împărțit bune și rele, au trecut împreună prin multe obstacole și nu au lăsat pe nimeni și nimic să intervină în căsnicia lor, dar iată că Sebastian Chitoșcă și Alexandra au ajuns la final cu relația! Fostul concurent de la Survivor România spune că s-a întors din Republica Dominicană gata să facă orice pentru a-și salva căsnicia, dar a fost prea târziu. Partenera lui de viață, spune el, a ales să pună capăt relației într-un mod cu totul neașteptat.

„ Ea a continuat demersurile pentru a se asigura ca nu o sa mai dea ochii cu mine niciodata. Ii este si rusine sa mai vorbeasca cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influente. Ea nici nu stie limba, a fost dusa acolo de oameni care stiu ce-au de facut. Am primit o foaie ieri, ca am fost inlaturat de la apartament si 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri sa fiu langa aceasta femeie, daca o sa ma apropii de ea am de facut inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro.

Nu i-am facut absolut nimic. Am vazut ca scrie in declaratie, sunt si cateva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatalui ei care a fost martor si a spus cand a venit politia ca sunt agresiv verbal. Acolo e simplu, nu se accepta. N-am nicio problema ca a facut chestia asta. Eu l-am sunat pe tatal ei si i-am spus ca femeia asta..."