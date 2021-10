Sebastian Chitoșcă, despre motivul pentru care nu va ajunge la botezul fiului lui Culiță Sterp: „Mâine plec în Germania”

In articol:

Sebastian Chitoșcă de la Survivor România și-a anunțat fanii în urmă cu puțin timp că urmează să se întoarcă în Germania. Într-un live făcut pe pagina sa de Instagram, fostul fotbalist a declarat că acesta este motivul pentru care va lipsi de la botezul fiului lui Culiță Sterp, care va avea loc mâine.

Absența lui Sebastian Chitoșcă de la botez ale legătură cu plecarea lui. Ultima dată când a fost în Germania, fostul concurent de la Survivor România s-a despărțit oficial de soția lui. Mai mult decât atât, Faimosul a primit restricție și nu se mai poate apropia de soția lui, astfel este amendat. Cu toate acestea, Sebastian Chitoșcă le-a dat de înțeles fanilor săi că întoarcerea are legătură cu soția lui.

„Dacă am pierdut ceva în viață înseamnă că nu îmi trebuia/ Mâine plec în Germania, nu pot să ajung la botez la Culiță/ Nu știu, pentru mulți poate am vorbit prost, că poate nu înțelegeți. Cine înțelege e legendă, cine nu...”, a transmis Sebastian Chitoșcă în timpul live-ului.

Sebastian Chitoșcă a primit ordin de restricție din partea soției

În cazul în care nu va respecta ordinul, Sebastian Chitoșcă riscă să stea în spatele gratiilor pentru 6 luni sau va trebui să plătească o amendă în valoare de 250 de mii de euro. Faimosul a făcut mai multe dezvăluiri în platoul emisiunii Teo Show.

„Ea a continuat demersurile pentru a se asigura ca nu o sa mai dea ochii cu mine niciodata.

Ii este si rusine sa mai vorbeasca cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influente. Ea nici nu stie limba, a fost dusa acolo de oameni care stiu ce-au de facut. Am primit o foaie ieri, ca am fost inlaturat de la apartament si 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri sa fiu langa aceasta femeie, daca o sa ma apropii de ea am de facut inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro.

Nu i-am facut absolut nimic. Am vazut ca scrie in declaratie, sunt si cateva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatalui ei care a fost martor si a spus cand a venit politia ca sunt agresiv verbal. Acolo e simplu, nu se accepta. N-am nicio problema ca a facut chestia asta. Eu l-am sunat pe tatal ei si i-am spus ca femeia asta...