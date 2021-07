Sebastian Chitoșcă, dezvăluiri exclusive despre starea de sănătate a fratelui său: ”Noi ne bucurăm că e în viață”

Sebastian Chitoșcă 20:48, iul 5, 2021 Autor: Cristina Ionela

Sebastian Chitoșcă a fost prezent, luni, la Ștafeta Mixtă, unde a vorbit în exclusivitate despre probleme cu care se confruntă fratele său. Fostul faimos de la Survivor România 2021 își iubește foarte mult fratele, pentru care ar face orice. Fotbalistul a mărturisit, acum ceva timp, că fratele lui a avut un accident, în urma căruia a stat aproximativ o lună și jumătate în comă.

De altfel, bărbatul ar fi suferit și două operații pe creier, însă cu ajutorul lui Dumnezeu, după cum spune Sebi, fratele său este astăzi în viață.

Sebastian Chitoșcă si fratele sau[Sursa foto: Instagram]

Sebastian Chitoșcă, despre problemele reale ale fratelui său

Sebastian Chitoșcă a povestit cu lux de amănunte despre starea actuală a fratelui său, care nu se mai bucură de o viață normală, după accidentul respectiv. Totodată, faimosul de la Survivor a dezvăluit că va rămâne în Germania, pentru că în România nu ar avea ce să facă plus că soția lui are un job stabil acolo.

„ Fizic, fratele meu e oarecum ok, dar problemele se tot adună. De atunci și până acum l-a lăsat și soția, a rămas singur, copilul e cu mama. Niciodată o problemă nu vine singură. El nu mai poate să muncească, sper să pot să îl ajut. Se poate comporta cât de cât ca un om normal, dar nu ca omul care era înainte. Cea mai gravă problemă e că nu mai aude cu o ureche și că nu mai poate să muncească toată viața. E clar că nu se mai poate întreține. Noi ne bucurăm că e în viață.

Sincer să vă zic, mi-ar plăcea să activez la o echipă în Germania. În România cu siguranță nu am să o mai fac, nu mai am cum. Ca să mă întorc în țară ar trebui să îmi părăsesc fratele, în primul rând. Noi ne-am stabilit acolo, soția are un job stabil, ar fi păcat să renunțe. Nepoțelul meu activează la o echipă acolo, iar antrenorul lui mi-a propus să antrenez o echipă de copii și să joc la echipa orașului și să mă antrenez de 3 ori de săptămână cu ei. Dacă nu, cu siguranță îmi voi găsi un job în Germania, pentru că trebuie să supraviețuim, fără sacrificii nu îți dă nimeni.”, ne-a mărturisit Sebastian Chitoșcă, la Ștafeta Mixtă.