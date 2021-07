Sebastian Chitoșcă i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali: ”Dacă mai vrei performanță...”. Cu cine a fost surprins fostul fotbalist de la FCSB

Sebastian Chitoșcă și Gigi Becali 15:32, iul 31, 2021 Autor: Cristina Ionela

Sebastian Chitoșcă, fost fotbalist la FCSB, i-a transmis un mesaj public lui Gigi Becali! Faimosul de la Survivor România 2021 a publicat o fotografie, alături de doi foști colegi de la echipa lui ”nea Gigi”, care au reușit să facă performanță în ultimii ani. Este vorba de Alex Bourceanu și Mihai Pintilii.

Cei trei sportivi au primit și comentarii de apreciere din partea internauților: ” Sebi te apreciez foarte mult pentru munca depusă❤️”/ Weekend plăcut și multă sănătate îți doresc să ai Sebastian! Big respect pentru tine!/ Big Respect băieți !👌🔝⚽️/”.

Sebastian Chitosca[Sursa foto: Instagram]

Cu cât îl plătea Gigi Becali pe Sebastian Chitoșcă

Sebastian Chitoșcă a jucat la echipe importante din România, cum ar fi FCSB, FC Botoșani, FC Brașov, FC Voluntari sau Ceahlăul Piatra Neamț, dar s-a văzut nevoit să se retragă din sport din cauza unor accidentări și a problemelor de sănătate ale fratelui său.

Faimosul de la Survivor România 2021 a dezvăluit că nu s-a îmbogățit din fotbal și că cel mai mare salariu pe care l-a avut a fost de 3.500 de euro pe lună- un venit modest pentru un jucător de Liga 1.

” N-am alergat niciodată după salarii mari, la Steaua (FCSB, n.r.) și Botoșani am avut 3.500 de euro/lună. Am spus că nu se poate așa, să ajungi să joci pe 1.000 de euro în fotbal... e o sumă foarte mică. Atât primeam eu din Liga 2. Nu am acceptat”, a povestit Sebastian Chitoșcă pentru Gazeta Sporturilor, referindu-se la oferta primită ulterior de la CSA Steaua, club la care n-a mai ajuns.