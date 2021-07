Sebastian Chitoșcă s-a întors de la Survivor România și vrea să devină tătic! Anunțul făcut de fostul Faimos: „Să-mi fac o familie frumoasă”

Sebastian și Alexandra Chitoșcă [Sursa foto: Instagram] 00:09, iul 4, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Sebastian Chitoșcă a rezistat șase luni în jungla din Republica Dominicană. S-a luptat cu foamea, frigul, somnul, dar și cu dorul de familie. Experiența l-a făcut să-i aprecieze cu atât mai mult pe cei pe care îi are acasă, după ce timp de jumătate de an a fost nevoit să trăiască cu lipsa lor.

Acum, fostul Faimos s-a întors de la Survivor România și are planuri clare de viitor în ceea ce privește viața de familie, dar și cariera sa. Iată ce a declarat după ce s-a întors în România.

Sebastian și Alexandra Chitoșcă [Sursa foto: Instagram]

Fostul Faimos spune că experiența Survivor România nu l-a schimbat și nu se simte mai „faimos”, căci e obișnuit să fie în lumina reflectoarelor, mai ales după ce a făcut fotbal de performanță și a jucat la echipe de renume din linga 1. Cu toate că recunoaște că în urma show-lui a căpătat mai multă notorietate, iar acum are mai mulți fani.

A avut timp să mediteze și să se gândească la care vor fi următorii săi pași după ce se va întoarce înapoi în țară.

Ei bine, Sebastian Chitoșcă s-a decis care sunt planurile sale pe viitor. El și partenera lui de viață, Alexandra Chitoșcă, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de opt ani de zile, iar Sebi a dezvăluit că își dorește ca familia lor să se mai mărească cu un membru în viitor.

Pe plan profesional își dorește să-și crească contul de Youtube, unde o să-și țină comunitatea la curent cu tot ceea ce va face.

De asemenea, fostul Faimos așteaptă cu nerăbdare să vadă ce oportunități îi mai rezervă viitorul.

„Planurile mele sunt simple si clare. Nu am sa visez ca am devenit cineva, sunt acelasi om. Am facut sport de performanta atatia ani si faima nu m-a schimbat deloc. Intr-adevar ma iubeste mai multa lume, ma recunoaste mai multa lume pe strada, le multumesc frumos, dar planurile mele sunt simple sa fac un bebelus, sa-mi fac o familie frumoasa, sa-mi dezvolt, pe partea de online, canalul de Youtube si ramane de vazut ce-mi rezerva viitorul”, a declarat Sebastian Chitoșcă, imediat cum a aterizat pe aeroportul din România.

Sebastian și Alexandra Chitoșcă [Sursa foto: Instagram]