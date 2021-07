Sebastian Chitoșcă și Alexandra, soția lui, poveste de iubire ca-n filme. Cei doi au pornit de la zero: ”Luam de la stadion mâncare și îi duceam și ei. Împărțeam tot”

Sebastian Chitoșcă și Alexandra [Sursa foto: Instagram] 16:46, iul 6, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Sebastian Chitoșcă, fostul faimos de la Survivor România 2021, și soția lui, Alexandra, au fost prezenți, astăzi, în cadrul emisiunii Teo Show de la Kanal D, unde au vorbit despre relația lor de iubire. Sportivul trăiește o poveste frumoasă alături de partenera lui, căreia i-a dus dorul extrem de mult pe vremea când se afla în competiția fenomen Survivor.

Citeste si: Sebastian Chitoșcă, dezvăluiri exclusive despre starea de sănătate a fratelui său: ”Noi ne bucurăm că e în viață”

Fostul fotbalist a povestit cum a cunoscut-o pe Alexandra, dar și cum au ajuns să fie împreună și să facă pasul cel mare.

Alexandra: Mi-a dat un mesaj atât de frumos, încât nu am putut să nu-i răspund. Mi-am făcut curaj după mult timp, eu urmăream de foarte mult timp pozele lui, dar nu credeam că am șanse.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Sebi: După ce i-am dat acel mesaj, noi am vorbit vreo 8 luni până să ne întâlnim. S-a lăsat greu. Când ne-am văzut, îmi tremura piciorul pe ambreiaj și i-am spus că e cea mai frumoasă femeie din lume și că vom îmbătrâni împreună.

Citeste si: EXCLUSIV Sebastian Chitoșcă rupe tăcerea și spune ce crede despre Elena Marin: ”Un om care minte, care nu recunoaște că a greșit”

Tânăra a ținut să-i mulțumească iubitului ei, pentru că lunile în care el a fost plecat în Republica Dominicană, ea a învățat să se descurce în orice situație.

Alexandra: Când eram la începutul relației, ne certam, mă bufnea plânsul pentru că era atât de direct. Dar acum îi mulțumesc, nu îmi e teamă de nimic, pot să fac absolut orice. Mi-am dat seama cât a fost el plecat la Survivor.

Sebi: Eu am fost copil bătrân. De multe ori nu a fost de acord cu conceptul meu de bătrân. Eu pe ea nu am vrut să o construiesc așa. Ea e o femeie foarte frumoasă, dar pentru mine e important să fie frumos și sufletul.

Cât despre mesajele pe care Sebastian i le-a trimis Alexandrei, cât timp el se afla la Survivor, tânăra a mărturisit că s-a simțit foarte mândră de el și de parcursul lui în competiție: A tunci când a luat telefonul și mi-a trimis acele mesaje, eram foarte pozitivă și mândră de el.

Sebastian Chitoșcă și Alexandra[Sursa foto: Instagram]

Sebastian Chitoșcă și Alexandra au pornit împreună de la zero

Sebastian Chitoșcă a povestit un episod foarte emoționant de pe vremea când cei doi amorezi se aflau la începutul relației lor. Ei bine, fostul faimos de la Survivor a dezvăluit că el și soția lui au împărțit totul de la bun început.

Sebi: Chiar vreau să o felicit pentru tot ce a făcut. Vreau să povestec o amintire frumoasă dintre mine și ea. La un moment dat nu aveam absolut niciun ban în plus, aveam 90 de lei în buzunar, ea era în Iași, nu avea televizor, am băgat televizorul în mașină, benzină de 70 de lei și l-am dus la ea, am ajuns pe 0 acasă, mi-au mai rămas 13 lei pe care i-am lăsat ei, pentru că nu avea nimic. Luam de la stadion mâncare și îi duceam și ei, împărțeam tot. Asta ne-a făcut să rămânem împreună. O iubesc enorm de mult.

Totuși, cei doi îndrăgostiți au avut parte și de momente foarte dificile în relația lor. Din nefericire, Alexandra a pierdut o sarcină, după cum au precizat cei doi în emisiune.