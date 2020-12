Sebastian Colțescu, prima reacție după ce a fost acuzat de rasism! "Nu am avut intenția..."

In articol:

Arbitrul Sebastian Colțescu a provocat un scandal în timpul meciului dintre PSG și Istanbul Basaksehir. Acesta a fost acuzat de rasism, după a folosit expresia "Ăla negru!", atunci când s-a referit că trebuie să îi dea cartonaș roșu lui Pierre Webo.

La scurt timp după acest incident de la Paris, Sebastian Colțescu a fost căutat de către jurnaliștii de la Europe1 pentru o reacție. Se pare că arbitrul regretă cele întâmplate și a declarat că nu a avut intenția de a fi rasist.

"Nu putem face nicio declarație, trebuie să discutăm cu UEFA mai întâi. În mod normal, v-aș fi răspuns cu mare plăcere, dar nu în această seară. Sigur, ne pare rău, dar vă rog să ne respectați tăcerea și să înțelegeți situația", a spus Hațegan, pentru sursa citată.

Publicația respectivă a postat și un mesaj în numele lui Sebastian Colțescu, dar acest mesaj este pus sub semnul întrebării, pentru că acesta a fost postat pe un cont de Twitter făcut în luna decembrie.

"Îmi cer scuze pentru această neînțelegere. Nu am avut intenția de a fi rasist. Într-un astfel de context, oamenii nu se pot exprima corect și pot fi înțeleși greșit. Îmi prezint scuzele în numele UEFA Champions League. Sper că mă veți înțelege", se arată pe contul respectiv de Twitter.

Sorry for the misunderstanding. My intention was never racism. In such an environment, people sometimes cannot express their feelings correctly and can be misunderstood. I apologize on behalf of the uefa champions league. I hope you understand. @UEFA #notoracism #uefa pic.twitter.com/90aiDSi2aU