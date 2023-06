Sebastian Țopescu, despre frica de a nu trăi în umbra regretatului său tată, Cristian Țopescu. Tânărul și-a dorit să-și construiască propriul drum: „Știu foarte bine că o să fiu discreditat”

In articol:

Sebastian Felix Țopescu, fiul regretatului comentator sportiv, Cristian Țopescu, a făcut recent primii pași spre televiziune, iar acum este moderatorul unei emisiuni difuzate pe postul TVR.

În paralel, se ocupă și de proiectele sale din industria modei, acolo unde și-a creat deja un renume, întrucât a început să-și clădească visul de la o vârstă fragedă, mai precis, 15 ani.

Chiar dacă a intrat în lumea televiziunii, dar și a modei, lucrează și la alte trei reviste internaționale.

În ciuda faptului că părinții săi, Cristian Țopescu și Christel Ungar, dar și sora sa, regretata prezentatoare Cristina Țopescu, au activat în zona presei și a televiziunii, el a vrut să iasă din umbra familiei sale și să-și construiască propria cale. Așa a luat naștere și noul său show.

Sebastian Țopescu, despre frica de a nu trăi în umbra regretatului său tată, Cristian Țopescu [Sursa foto: Instagram]

Sebastian Țopescu, atras și de lumea televiziunii

Basti, așa cum mai este cunoscut, este o persoană foarte asumată, motiv pentru care a știut de la bun început că s-ar putea să fie discretitat de opinia publică, mai ales că familia sa a cochetat întotdeauna cu televiziunea și presa. Cu toate acestea, a crezut extrem de mult în proiectele sale și nu a vrut să trăiască în umbra părinților săi sau a regretatei Cristina Țopescu .

Mai mult decât atât, a vrut să-și croiască propriul drum și să-și asume eventualele greșeli, pentru a acumula cât mai multe informații, dar și experiențe. Sebastian Țopescu își amintește faptul că uneori cariera surorii sale a fost asociată cu numele lui Cristian Țopescu, însă mărturisește că până în momentul în care aceasta a murit, reușise să aibă o mulțime de proiecte cu care să se mândrească și pentru care să fie apreciată.

„(...)Am știut foarte bine drumul pe care mă duc și am știut bine ce-mi asum când am început să lucrez în televiziune. Eu știu foarte bine că o să fiu discreditat, probabil, până voi muri. De exemplu, sora mea e exemplul perfect. Când a murit ea, am decis că nu vreau să rămân în România, pentru că și când murise ea, toate articolele erau: „Fiica lui Cristian Ţopescu", fară Cristina Ţopescu. Cristina chiar a făcut multe. Cristina nu mai era „fiica lui Cristian Ţopescu". Cel puțin, în ochiul public, ea chiar făcuse foarte multe. Depinzând și de vârstă, atunci nu voiam să fac chestia asta, neapărat, pentru că voiam să mă duc pe drumul meu. Nu neapărat dintr-o frică a numelui, dintr-o frică de a fi umbrit, dar mai mult pentru că am vrut să descopăr eu, pe puterile mele, și să fac propriile mele greșeli. Adică să mă lovesc eu cu capul de perete, până învăț, și după aia să pot să stau cu capul sus, orice ar fi.”, a spus Sebastian Țopescu pentru click.ro.

Basti, despre frica de a nu trăi în umbra părinților săi

Până la această vârstă, Sebastian Țopescu a demonstrat că este foarte talentat și muncitor. Întrebat dacă este deranjat atunci când i se spune că este fiul lui Cristian Țopescu, tânărul a mărturisit că există diverse situații. Mai precis, atunci când oamenii îl apreciază sau își amintesc cu drag de tatăl lui, nu, însă atunci când este acuzat de faptul că nu ar fi reușit să ajungă până în acest moment și să-și construiască o carieră de succes dacă nu era ajutat de regretatul comentator sportiv, atunci este deranjat.

„Depinde când. Dacă se referă oamenii că sunt băiatul lui Cristian Țopescu după ce mă cunosc și mă văd ca și persoană și văd că împărtășim aceleași atribute, ca și politețe și respect față de alți, atunci nu. Dar atunci când există o chestie de genul „asta ești, atâta ești”, devine deranjant într-o oarecare măsură. Dar în momentul de față nu mai simt niciun deranj. Eu sunt foarte fericit, încântat cu mine. Dar când ai 12-13-14 ani atunci nu era o plăcere și de aici a pornit reticența la ochiul public.”, a mai precizat Basti pentru sursa menționată anterior.