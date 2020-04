In articol:

Seceta de anul acesta reprezintă o problemă gravă în România, specialiștii făcând cele mai sumbre scenarii. Peste trei milioane de hectare sunt afectate, iar Adrian Oros, ministrul agriculturii, a declarat că recolta va fi mult mai slabă anul acesta. În plus, există o mare probabilitate ca prețurile alimentelor de bază să explodeze.

Seceta de anul acesta poate crea foamete ca în '47? Iată explicațiile specialiștilor

Datele sunt înspăimăntătoare, specialiștii comparând seceta de anul acesta cu seceta de după cel de-al Doilea Război Mondial dintre anii 1946-1947, când oamenii au ajuns să mănânce până și coajă de copac.

„Anul acesta a debutat rău, până acum putem să-l asemănăm, fără niciun fel de îndoială, cu seceta care a marcat istoria României, din anul 1947, pentru că am avut o toamnă fără precipitații, am avut o iarnă fără precipitații, o primăvară, la fel. Eu nu am prins, au prins bunicii și părinții mei. Tatăl meu a fost profund afectat și mi-a spus cum s-a întâmplat atunci”, a spus Costel Vânătoru, cercetător în agricultură, pentru Libertatea.

Costel Vânătoru povestește că seceta de acum 73 de ani a afectat foarte mulți oameni și este inevitabil să nu faci o comparație cu situația actuală în care ne aflăm. Cercetătorul a dat exemplul părinților lui, care în vremea aceea au recurs la soluții de neimaginat.

„Ai mei au consumat tot ce aveau în casă, au ajuns să sacrifice animalele și au ajuns să macine coajă de fag, să o amestece să-și facă mămăligă, pentru că nu aveau din ce să-și facă mâncare. Printre puținele zone în care s-au făcut atunci recoltele a fost Oltenia. Tata a plecat cu bunica în Vlașca, au lucrat o perioadă pentru un săculeț de grâne”, a povestit Costel Vânătoru.

Anul 2020 va fi unul slab în recoltă, iar fără un sprijin al statului, există o mare probabilitate ca agricultorii să se reprofileze.

„S-a compromis o mare parte a culturilor agricole, în special cele înființate în toamnă și cele de grâu, orz și rapiță. Pagubele vor fi foarte mari, dacă nu vor fi sprijiniți de stat, foarte mulți fermieri vor renunța la această activitate”, a mai spus cercetătorul.