Sechelele cu care a rămas Șerban Huidu după accidentul din Austria. Realizatorul de radio și televiziune i-a arătat totul lui Denise Rifai chiar în timpul emisiunii

Șerban Huidu parcă a fost urmărit de ghinion.

Unul dintre cei mai îndrăgiți oameni de televiziune din România, a trecut printr-un moment de cumpănă în 2010, când se afla la schi în Austria.

La finalul anului 2010, cu doar câteva zile înainte de Revelion, viața lui Șerban Huidu avea să se schimbe radical. Realizatorul de radio și televiziune a suferit un accident chiar în timp ce se afla la schi, în vacanță alături de toată familia.

Medicii i-au pus diagnosticul de hemoragie craniană și au urmat zile lungi de lupte pentru viață. Timp de mai bine de o lună a stat Șerban Huidu internat în spitalul din Viena, acolo unde medicii s-au luptat să-l salveze. După accident, realizatorul de radio și televiziune recunoaște că a rămas cu sechele și a arătat la "40 de întrebări cu Denise Rifai" ce nu poate să facă nici la mai bine de 11 ani de la accident.

Șerban Huidu, mărturii despre momentul în care s-a trezit din comă

În 2010, Șerban Huidu a fost implicat într-un accident la schi, în timp ce se afla în vacanță în Austria. Vedeta a încercat să evite niște copii pe pârtie, iar astfel a pierdut controlul și a intrat într-un copac.

A stat câteva săptămâni în comă și medicii i-au dat șanse foarte puține să scape, însă familia și prietenii au sperat mereu într-o minune.

"Aici e o poveste un pic mai nuanțată. Nu am fost în comă indusă, am fost în comă de pe pârtie de când a avut loc incidentul. Incidentul a fost....știi cum se spune: la viteze mari faci un singur accident, la viteze mici mai rezolvi într-un fel.

Am fost dus cu elicopterul, am avut un noroc chior pentru că spitalul se vedea de pe pârtie, atât de aproape era. Am ajuns, scorul comei era...15 îți revii, între 9 și 13 îți revii, dar cu sechele. Eu am avut 6, dar mai tare ca mine e Cotabiță care a avut 3. Nu am văzut multe lucruri.

Mi-am revenit după o zi, dar amintiri am de pe 16. Vorbeam cu oamenii în engleză, nu aveam probleme cu comunicarea.

În momentul în care ai o căzătură trebuie să scuturi legătura. Legătura cu clăparul se închide dar nu etanș, atunci am căzut pentru că a sărit schiul", a dezvăluit Șerban Huidu, la "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Șerbvan Huidu la "40 de întrebări cu Denise Rifai"

Ce spune Șerban Huidu despre jurnaliștii români care au mers la spitalul din Austria

Cazul lui Șerban Huidu a fost puternic mediatizat în România, iar jurnaliștii s-au dus imediat în fața spitalului din Austria. Medicii au fost uimiți atunci de numărul mare de reporteri, iar Denise Rifai l-a întrebat pe Șerban Huidu dacă i-a înțeles pe jurnaliștii care au luat cu asalt spitalul ca să afle care este starea lui de sănătate.

"Având în vedere cum e presa în România, eu am înțeles. Pe de altă parte sunt niște limite peste care de foarte multe ori au trecut. Este o colegă, nu o să-i dau numele, care spunea: eu l-am văzut când era în Viena. Nu a fost în Viena, nu avea cum să intre niciun jurnalist. În schimb, directorul spitalului de acolo a venit și a zis: cine e ăsta, la mine au venit președinți, miniștri, cine e ăsta?! El nu a putut să înțeleagă, poate ce facem noi e peste limită.

Dacă nu îi înțelegeam nu eram aici, cred că eram pe câmpii internat", a dezvălui Șerban Huidu.

Cu ce sechele a rămas Huidu după accidentul de pe pârtie

În urma accidentului de pe pârtie, din 2010, Șerban Huidu a mărturisit că a rămas cu o mică problemă la nivelul mâinilor. Celebrul am de televiziune a explicat că își mișcă o mână mai încet ca cealaltă.

"Nu și nici nu se poate spune asta. A fost o traumă majoră. Nu am fost operat, dar trauma a existat. Traumatism cranio-cerebral înseamnă că te-ai lovit la cap, ai o vânătaie, un cucui, cerebral înseamnă că el, creierul care e ca o gelatină, se zguduie și când se zguduie atunci e o problemă. Poți să ai un accident cu motorul, să ai cască pe cap și să nu ai nimic vizibil dar înăuntru să fie probleme. Toată povestea asta a fost pe parte dreaptă niște probleme. Mâna stângă este mai rapidă", a explicat el.

Șerban Huidu îi arată lui Denise Rifai sechelele cu care a rămas

Realizatorul de radio și televiziune a mărturisit că recuperarea totală se realizează în ani și ani, cel mai complicat a fost să stea în vârful picioarelor.

"Cam în 3 ani 90% te recuperezi, iar restul în ani și ani. Cel mai complicat era să stau în vârful piciorului. Când ești lovit dispar automatismele, nu te mai gândești cum mergi, eu mă gândeam, urcam scările. La înot, eu înot 20 de bazine.

După accident am făcut 4 bazine și era să mor. Cred că m-am recuperat cât am putut. Înăuntru există două traume pe partea dreapta și pe partea stângă a creierului. Cei care sunt loviți pe partea dreaptă nu au memorie, în schimb vorbesc bine, arată bine, ai spune că sunt oameni normali, dar dacă îi întrebi ce au mâncat dimineață, habar nu au.

Dacă eram lovit pe partea cealaltă aveam o mare probleme în a face emisiunile, în a spune lucruri. Nu știu dacă în televiziune te ajută asta", a explicat Șerban Huidu.

