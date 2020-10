Secretarul general adjunct al Guvernului are COVID-19

Secretarul General adjunct al Guvernului, Costel Barbu [Sursa foto: Facebook]

Secretarul General adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, într-un mesaj pe rețelele sociale, că este infectat cu coronavirus. Acesta precizează că se află în izolare și că nu a avut contact cu colegii din Guvern. Potrivit unor surse politice, Barbu s-ar fi infectat cu coronavirus după ce a sărbătorit ultima victorie a liberalilor de la alegerile locale din județul Teleorman.

"Vă anunț pe această cale că începând de luni mă aflu în izolare. Am avut simptome ușoare de răceală și am solicitat efectuarea unui test pentru COVID, care a ieșit pozitiv. Starea mea de sănătate este una bună, însă voi rămâne izolat. Am luat legătura cu toate persoanele cu care m-am aflat în proximitate și am stat împreună mai mult de 15 minute, iar DSP a făcut ancheta epidemiologică. Din fericire, colegii din Guvern – în afară de persoanele de la biroul meu – nu se află în definiția de caz pentru contacți", a scris Costel Barbu pe Facebook.

Potrivit unor surse politice, Costel Barbu ar fi sărbătorit victoria din turul al doilea al alegerilor locale din comuna Balaci, unde candidatul PNL a câștigat alegerile. Victoria candidatului liberal a dus la obținerea unui număr egal de mandate de primar între PNL și PSD în județul Teleorman.

Coronavirus România, bilanț 16 octombrie

Până astăzi, 16 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 172.516 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 127.076 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.026 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.